Insieme a Consumago e Sprint per crescere: la forza delle partnership dietro Il BELLO che fa BENE

Competenze, creatività e impegno pro-bono al servizio della lotta contro il disagio e l’abbandono minorile. Consumago e il progetto Sprint tra i protagonisti della strategia comunicativa che amplifica la missione di Ai.Bi. Amici dei Bambini alla serata charity del 4 dicembre presso il Circolo Filologico Milanese
Il BELLO che fa BENE del 4 dicembre al Circolo Filologico Milanese (via Clerici, 10 a Milano) non rappresenta solo un momento di raccolta fondi, ma si configura come un’occasione fondamentale per cementare e valorizzare le partnership strategiche che sostengono la missione di Amici dei Bambini.
Il contributo di Consumago
La riuscita dell’iniziativa è il risultato tangibile di una collaborazione sinergica tra aziende e professionisti che offrono il proprio contributo, massimizzando l’impatto dei fondi raccolti e dimostrando come l’impegno sociale condiviso possa generare valore reale e sostenibile per i beneficiari. Tra i partner che hanno offerto il loro supporto organizzativo e strategico per la comunicazione di quest’anno figura l’agenzia Consumago con il progetto Sprint. L’intervento di Simona Volpe, rappresentante di Consumago, illustra chiaramente l’approccio orientato all’impatto sociale. “La nostra società di comunicazione Consumago si occupa proprio di progetti che hanno un’utilità sociale – dice. Tra questi c’è Sprint, nato per raccontare creator, contenuti e storie di valore. Con Sprint diamo voce a realtà come Ai.Bi. attraverso i social, i nostri canali digitali e coinvolgendo il nostro network di creator ad alto impatto sociale.”
Ciò che ha motivato l’adesione al progetto è stata la missione di Ai.Bi., in particolare il concetto di “fame di mamma”, inteso non solo come bisogno di nutrimento fisico ma soprattutto di ascolto, protezione e presenza per i 42.000 minori fuori famiglia in Italia. La partnership si è concretizzata nel ruolo di partner strategico per la Comunicazione, con l’obiettivo di rendere il messaggio dell’evento più attuale e di raggiungere un pubblico più vasto, in particolare le nuove generazioni.
La community di creator
“Sprint è partner strategico per la comunicazione: mettiamo a disposizione i nostri canali digitali, le competenze di storytelling e la nostra community di creator che amplificano il messaggio – spiega Simona Volpe – Non facciamo solo post: coinvolgiamo creator che raccontano il progetto con autenticità, portando consapevolezza su un’emergenza di cui si parla troppo poco. Parlare ai giovani, attraverso il loro canali, è la chiave giusta per ampliare il messaggio di ‘il bello che fa bene’.”
Questo supporto professionale assicura che il messaggio di Ai.Bi. sia veicolato in modo efficace, raggiungendo nuovi potenziali sostenitori e donatori. La scelta di Consumago di mettere a disposizione le proprie risorse e competenze dimostra che l’evento è supportato da una rete di professionisti di alto livello uniti dalla volontà di contribuire attivamente alla lotta contro l’abbandono e il disagio minorile. L’impegno di tutti i partner organizzativi garantisce che al centro di tutte le azioni vi siano i progetti di sostegno alle famiglie e ai minori in difficoltà, rendendo la partecipazione e la donazione un gesto dal grande impatto sociale.
Il BELLO che fa BENE
Per partecipare alla serata del 4 dicembre presso il Circolo Filologico Milanese, vai sulla pagina dedicata
Contatti stampa:
Ai.Bi. – Amici dei Bambini ETS: francesco.elli@aibi.it; ufficiostampa@aibi.it
Sprint: s.volpe@consumago.it