AibiWeek. L’adozione e l’accoglienza protagoniste di una settimana densa di eventi

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

La seconda settimana di novembre si preannuncia ricchissima di appuntamenti per Ai.Bi.: incontri informativi; la radio di Panthakù; due webinar Faris; e gli eventi finali dei percorsi Confido in Puglia e Campania

Lunedì 8 novembre

Ai.Bi. sede di Cagliari

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10:00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Martedì 9 novembre

FARIS – Family Relationship International School

I capricci dei bambini in età prescolare: come intervenire?

On Line

Ore: 17.00 – 19.00

Costo: 20 euro

Webinar rivolto a genitori, nonni e tutti quegli adulti di riferimento di bambini in età prescolare (2-5 anni) che vivono un senso di impotenza di fronte ai loro capricci.

L’amore che gli adulti possono provare verso un bambino non è sufficiente ad accompagnarlo verso la conoscenza di sé, degli altri e del mondo circostante. Attraverso il rispetto per la sua unicità e lo sviluppo delle nostre capacità di leggere e rispondere in maniera precisa e positiva alle diverse richieste, possiamo addolcire i tratti più spigolosi, accentuandone la sensibilità e la disponibilità, facilitandone la loro avventura nel mondo.

Attraverso uno spazio di confronto, l’utilizzo di esempi concreti tratti dalla vita quotidiana di ogni partecipante, verranno proposte nuove possibili strategie da utilizzare quando i propri figli fanno i capricci.

Il corso è tenuto dalla dott.ssa Rosa Flauto, Pedagogista clinico.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Mercoledì 10 novembre

Ai.Bi. sede di Salerno

La classe non è acqua – Rubrica dei mercoledì di Panthakù

On Line – Facebook

Ore 18:00

Gratuito

Rubrica mensile in cui, a turno, i partner del progetto “Panthakù. Educare dappertutto” selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile si raccontano e raccontano le novità del periodo riguardo al progetto.

Per seguire la diretta, QUI

Giovedì 11 novembre



FARIS – Family Relationship International School

Incontro Informativo sull’Affido Familiare – Solo residenti in Lombardia

On Line

Ore: 21.00 – 23.00

Gratuito

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

Se sei un single, una coppia o una famiglia e sei interessata a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo.

L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Ai.Bi. sede di Barletta

Confido – Puglia

Corso di sensibilizzazione per Aspiranti Tutori Volontari di Minori Stranieri non Accompagnati (evento conclusivo)

On line – Facebook

Ore 18:00 – 20:00

Gratuito

Evento finale del progetto Confido Puglia, in diretta sulla pagina FB del Forum delle Associazioni Familiari di Puglia.

Introduce e saluta la Presidente del Forum delle Ass. Familiari di Puglia Lodovica Carli, modera Marzia Masiello; intervengono le Associazioni che hanno partecipato ai tre percorsi formativi del progetto (Papa Giovanni XXIII, Comunità Arca dell’Allenza, Famiglia per tutti, Cooperativa Maieutica e AiBi Amici dei Bambini). Spazio anche alle testimonianze dei partecipanti ai tre percorsi formativi.

Maggiori informazioni QUI.

Per seguire la diretta, QUI



Venerdì 12 novembre

Ai.Bi. sede di Salerno

Confido – Campania

Corso di sensibilizzazione per Aspiranti Tutori Volontari di Minori Stranieri non Accompagnati (evento conclusivo)

Villa Valpicelli, Napoli e diretta Facebook

Ore 18:30 – 24:00

Gratuito

Incontro conclusivo del progetto Confido Campania. Introduce il dott. Nino di Mario, Presidente del Forum delle Associazioni familiari Campania. Intervengono: dott. Carlo Mele, Presidente Caritas Regionale; dott.ssa Tiziana Donnianni, responsabile regionale dell’Associazione famiglie per l’accoglienza; dott. Luigi Ferraro, presidente regionale della Fondazione Ferraro; dott. Marco Giordano, presidente dell’Associazione Progetto Famiglia Confido; dott.ssa Maria Piscopo, membro del Consiglio Nazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini; dott.ssa Bruna Fiola, presidente della Commissione Politiche Sociali della Regione Campania.

Modera l’incontro la dott.ssa Clelia Esposito, coordinatrice regionale Campania progetto Confido.

Ai.Bi. sede di Cagliari

Per fare i genitori. Come rispondere ai bisogni dei bambini in adozione

Online

Ore 18:00

Gratuito (è richiesta la prenotazione)

Seminario per approfondire le caratteristiche del ruolo genitoriale adottivo e offrire degli spunti necessari per dare risposta ai bisogni evolutivi dei bambini che hanno subito l’abbandono. Il seminario è aperto anche alle famiglie adottive, ai docenti e agli operatori interessati al tema dell’adozione residenti in Sardegna.

Conduce l’incontro la dott.ssa Marcella Griva, psicologa, psicoterapeuta, consulente di Ai.Bi.

Sabato 13 novembre

Ai.Bi. sede di Firenze

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10:00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI