AibiWeek. Corsi online, l’incontro con famiglie adottive e affidatarie e l’appuntamento in Cattolica sui progetti di Ai.Bi. in Siria

La settimana che va dal 27 novembre al 3 dicembre è costellato di appuntamenti: dall’incontro presso l’Università Cattolica di Milano dedicato ai progetti di Ai.Bi. in Siria alla serata di testimonianze delle famiglie adottive, passando per il dialogo sui MISNA e il Tutore Volontario. Scopri tutti gli eventi della settimana

Lunedì 27 novembre

Università Cattolica di Milano

Siria: società civile tra guerra e futuro

Ore 18:30

All’inizio del 2022 è partito il Progetto Sawyan, finanziato dall’Unione Europea e implementato da Ai.Bi insieme al suo partner locale Kids Paradise in Siria. Partecipando a questo evento, organizzato grazie all’aiuto dell’Associazione studentesca ULD, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, avrai la possibilità di conoscere più da vicino che cosa rappresenta e ha rappresentato il Progetto Sawyan, oltre al ruolo che gioca la Società Civile in un paese che non è caratterizzato solo dalla guerra e da una lunga crisi umanitaria, ma anche da una gioventù che promuove lo sviluppo in un contesto di emergenza come quello siriano.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

Faris Talk. Minori Stranieri Non Accompagnati: il Tutore Volontario che fa la differenza

On Line

Ore: 21

Costo: Gratis

Lunedì 27 ottobre, alle 21, sulle pagine Facebook e Instagram di Ai.Bi, ci sarà la diretta dell’incontro “Faris Talk. Minori Stranieri Non Accompagnati: il Tutore Volontario che fa la differenza”. Un’occasione per approfondire il tema dell’accoglienza e dell’integrazione dei ragazzi che arrivano soli in Italia e il contributo che può dare il Tutore Volontario.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Martedì 28 novembre

Ai.Bi. sede di Bolzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Mercoledì 29 novembre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Adozione Internazionale: i bisogni sanitari dei bambini

On Line

Ore: 18.30

Costo: 40,00€ Iva incl.

L’obiettivo del webinar è quello di dare ai partecipanti gli strumenti per prepararsi e per prefigurare la propria disponibilità a bambini con queste caratteristiche. Sarei pronto a correre in ospedale per un intervento chirurgico? A convivere con una patologia cronica? E che impatto avrebbe nella mia vita un bambino con una malformazione? Questi ed altri i temi che affronteremo insieme

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Venerdì 1 dicembre

Parrocchia Santa Rita da Cascia

Serata di testimonianze di famiglie adottive e affidatarie

Ore 21:00

Una serata di testimonianze su affido e adozione prevista e un primo incontro in attesa del percorso annuale di discernimento vocazionale su affido e adozione che verrà proposto in tale occasione.

L’inoltro potrà essere seguito sia in presenza sia online, attraverso la piattaforma Zoom.

Si tratta di un’iniziativa organizzata dal Tavolo Diocesano della Pastorale familiare torinese al quale collaborano alcune famiglie che hanno adottato con Ai.Bi. del GFL (Gruppo Famiglie Locali) Piemonte.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Sabato 2 dicembre

Ai.Bi. sede di Macerata

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 16.00

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni: QUI