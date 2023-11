AibiWeek. Incontri e appuntamenti per scoprire tutto su Adozione, Affido e per conoscere meglio la situazione dei bambini abbandonati  

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Nella settimana che va dal 6 al 12 novembre, Ai.Bi. ha preparato un calendario fittissimo di eventi dedicati alle coppie interessate all’adozione internazionale, all’affido, ma anche per dare voce ai tanti bambini in attesa di famiglia

Lunedì 6 novembre

Ai.Bi. sede di Cagliari

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Martedì 7 novembre

FARIS – Family Relationship International School

CORSO online di preidoneità all’Adozione Internazionale

On Line

Ore: 18.00

Costo: 220,00€ Iva incl.

Il corso risponde all’esigenza di preparare nel migliore dei modi gli aspiranti genitori adottivi all’incontro con i loro figli. Il corso è specificatamente pensato per le coppie in procinto di depositare o che abbiano appena depositato la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il proprio Tribunale per i Minorenni di riferimento.

Il corso permetterà alle coppie, interessate ad adottare uno o più minori stranieri, di approfondire i motivi per cui quelli che saranno i loro figli sono stati abbandonati una prima volta, dove vivono, quanti anni hanno, quali sono le loro patologie e come avviene un abbinamento. I nostri operatori, inoltre, ascolteranno le storie e il sogno che gli aspiranti genitori hanno sul “loro” bambino, accompagnandoli verso l’incontro con lui attraverso la realtà dell’Adozione Internazionale.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo sull’affido familiare Residenti in Lombardia – novembre

On Line

Ore: 21.00

Costo: Gratis

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo.

-Incontro riservato ai soli residenti in Lombardia-

L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Mercoledì 8 novembre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Vieni a conoscere i bambini abbandonati in attesa di famiglia

On Line

Ore: 21.00

Costo: Gratis

In tutto il mondo ci sono bambini che attendono di diventare figli, così come ci sono persone che attendono di diventare genitori.

Per alcuni di quei bambini l’attesa è molto più lunga.

Il loro desiderio di famiglia non viene esaudito, il loro percorso è accidentato, perché hanno qualche anno in più dei bambini solitamente immaginati e desiderati, perché fanno parte di un gruppo numeroso di fratelli con i quali vogliono essere adottati, oppure perché soffrono di qualche patologia che, oltre ad essere la causa del loro abbandono, spaventa i futuri genitori.

Il webinar si pone l’obiettivo di dar voce a questi bambini, naturalmente rispettando la loro privacy, e allo stesso tempo di accompagnare gli aspiranti genitori adottivi a scoprire se possono diventare la loro famiglia.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Adozione Internazionale: il legame adottivo in adolescenza

On Line

Ore: 21.00

Costo: 40,00€ Iva incl.

I genitori adottivi sperimentano un legame molto particolare con i loro figli. Le esperienze si differenziano a seconda del Paese d’origine, dell’età di ingresso in famiglia e dei vissuti antecedenti all’adozione dei loro figli. I diversi legami che esistono in famiglia possono essere messi a dura prova quando inizia il periodo adolescenziale. D’altronde, l’adolescenza è un periodo della vita che si manifesta con una serie di trasformazioni sia fisiche che mentali; queste spinte sono necessarie per passare dallo status di “bambino” a quello di “uomo”.

L’obiettivo del webinar è quello di dare ai partecipanti gli strumenti operativi per affrontare quelle difficoltà tipiche e peculiari che potranno scatenarsi, talvolta in maniera improvvisa, talvolta con avvisaglie che si manifestano in largo anticipo.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Giovedì 9 novembre

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR GenerAzione: la relazione educativa e formativa, gesti e parole per prevenire il disagio giovanile

On Line

Ore: 18.00

Costo: Gratis

Per supportare e preparare i genitori adottivi e affidatari in questo viaggio, Promozione Umana e Ai.Bi. hanno lanciato il progetto GenerAzione, un’iniziativa finanziata dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri volta a offrire una formazione gratuita e di qualità che ha l’obiettivo di esplorare e rafforzare la relazione con i propri figli, concentrandosi in particolare sulla delicata fase dell’adolescenza.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo sull’affido familiare – novembre

On Line

Ore: 21.00

Costo: Gratis

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

Se sei un single, una coppia o una famiglia con figli e sei interessata/o a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo.

L’incontro informativo è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Sabato 11 novembre

Ai.Bi. sede di Barletta

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 9.30

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Ai.Bi.

L’incontro con mio figlio

On Line

Sabato h. 09.45 – 19.00

Domenica h. 09.30 – 15.30

Nuovo appuntamento con il tradizionale incontro dedicato alle coppie che hanno già partecipato a “L’incontro con l’Adozione Internazionale” (pensato come prima approccio al mondo dell’adozione) e che, in possesso di decreto di idoneità e relazione dei servizi sociali, hanno deciso di proseguire l’iter adottivo preparandosi nel miglior modo possibile all’incontro con i loro figli.

L’evento di svolgerà in modalità online e prevede la partecipazione di un massimo di 6 coppie, così da dedicare a ciascuna di loro la giusta attenzione.

A condurre le diverse attività che si svolgeranno durante tutta la giornata di sabato (dalle 9.45 alle 19.00) e la domenica (dalle 9.30 alle 15.30) saranno le psicologhe dell’Associazione specialiste in adozione internazionale e alcune famiglie adottive esperte, che potranno in questo modo portare la loro testimonianza e condividere esperienze ed emozioni con gli aspiranti genitori adottivi.

La partecipazione al corso è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi.

Maggiori informazioni si trovano qui