AiBiweek. I bambini abbandonati del Congo, adozione internazionale e intrattenimento solidale: ecco la settimana di Ai.Bi.

Tra il 22 e il 28 maggio, si alternano incontri, webinar formativi e spettacoli teatrali. Tanti appuntamenti per approfondire l’Adozione Internazionale, l’Adozione a Distanza, ma anche spazio al divertimento all’insegna della solidarietà

Martedì 23 maggio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale – maggio

On Line

Ore: 15.00

Costo: gratuito

Il webinar risponde all’esigenza di dare alle coppie che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

Corso online di preidoneità all’Adozione Internazionale

On Line

Ore: 17.30

Costo: gratuito

Il corso, suddiviso in 5 moduli, permetterà alle coppie, interessate ad adottare uno o più minori stranieri, di approfondire i motivi per cui quelli che saranno i loro figli sono stati abbandonati una prima volta, dove vivono, quanti anni hanno, quali sono le loro patologie e come avviene un abbinamento. I nostri operatori, inoltre, ascolteranno le storie e il sogno che gli aspiranti genitori hanno sul “loro” bambino, accompagnandoli verso l’incontro con lui attraverso la realtà dell’Adozione Internazionale.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Giovedì 25 maggio

Ai.Bi. sede di Roma

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 16.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Dentro L’Adozione a Distanza: Repubblica Democratica del Congo

On Line

Ore: 15.00

Costo: gratuito

Il webinar offre un’occasione per toccare con mano l’importanza dell’Adozione a Distanza e misurare con i propri occhi l’impatto generato sulla vita dei bambini e delle bambine in difficoltà.

L’iniziativa è gratuita e rivolta sia a chi è già sostenitore sia a chiunque interessato a scoprire qualcosa di più su questa bellissima espressione di vicinanza e solidarietà.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Venerdì 26 maggio

Saxofone Tuttospettacolo con il patrocinio di Ai.Bi.

Spettacolo Teatrale: Casa mia, moglie tua

Cineteatro Dante – Castellanza (VA)

Ore: 16.00 e ore 21.00

Costo: 20 euro (ore 16.00) – 25 euro (ore 21.00)

La Compagnia della Crocetta di Gallarate presenta: Casa mia, moglie tua.

Cinque personaggi che si ritrovano in un carosello amoroso in cui gli uomini, divertentissimi e terribilmente impacciati, risultano sempre perdenti e mai cosi tanto ignari della loro condizione.

Una commedia brillante con tutta una serie di equivoci esilaranti, scambi di coppia e bugie a non finire in una scena doppia, come doppie sono le vite dei singoli personaggi che vivono i loro ménage cercando di nascondersi i reciproci inganni.

Maggiori informazioni QUI

Sabato 27 maggio

Ai.Bi. sede di Firenze

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Domenica 28 maggio

Ai.Bi.

L’incontro con mio figlio

On Line

Sabato h. 09.45 – 19.00

Nuovo appuntamento con il tradizionale incontro dedicato alle coppie che hanno già partecipato a “L’incontro con l’Adozione Internazionale” (pensato come prima approccio al mondo dell’adozione) e che, in possesso di decreto di idoneità e relazione dei servizi sociali, hanno deciso di proseguire l’iter adottivo preparandosi nel miglior modo possibile all’incontro con i loro figli.

L’evento di svolgerà in modalità online e prevede la partecipazione di un massimo di 6 coppie, così da dedicare a ciascuna di loro la giusta attenzione.

A condurre le diverse attività che si svolgeranno durante tutta la giornata di sabato (dalle 9.45 alle 19.00) e la domenica (dalle 9.30 alle 15.30) saranno le psicologhe dell’Associazione specialiste in adozione internazionale e alcune famiglie adottive esperte, che potranno in questo modo portare la loro testimonianza e condividere esperienze ed emozioni con gli aspiranti genitori adottivi.

La partecipazione al corso è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi.

Maggiori informazioni si trovano qui