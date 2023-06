AiBiweek. Una settimana intensa tra incontri, webinar e tornei di calcio

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dagli incontri dedicati all’Adozione Internazionale ai webinar dedicati ai MSNA e all’Affido, per arrivare all’ultima giornata del Torneo Amici dei Bambini all’Aldini Bariviera. Scopri e partecipa agli eventi Ai.Bi. nei giorni che vanno dal 5 e all’11 giugno

Martedì 6 giugno

Ai.Bi. sede di Bolzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Mercoledì 6 giugno

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Storie in viaggio di Minori Stranieri Non Accompagnati

On Line

Ore: 21.00

Costo: gratuito

Nel webinar approfondiremo il quadro fenomenologico che accompagna i MSNA, ovvero scandaglieremo tutte le caratteristiche principali dei ragazzi e delle ragazze che arrivano in Italia, in base ai paesi di origine e ai viaggi che hanno dovuto affrontare. L’iniziativa è gratuita e rivolta sia a chi è già sostenitore sia a chiunque interessato a scoprire qualcosa di più su questa bellissima espressione di vicinanza e solidarietà.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Giovedì 8 giugno

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo sull’affido familiare – residenti in Lombardia – giugno

On Line

Ore: 21.15

Costo: gratuito

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia, la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

A queste e ad altre domande risponderemo in un webinar dedicato.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Sabato 10 giugno

Ai.Bi. sede di Mestre ì

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Ai.Bi.

L’incontro con mio figlio

On Line

Sabato h. 09.45 – 19.00

Nuovo appuntamento con il tradizionale incontro dedicato alle coppie che hanno già partecipato a “L’incontro con l’Adozione Internazionale” (pensato come prima approccio al mondo dell’adozione) e che, in possesso di decreto di idoneità e relazione dei servizi sociali, hanno deciso di proseguire l’iter adottivo preparandosi nel miglior modo possibile all’incontro con i loro figli.

L’evento di svolgerà in modalità online e prevede la partecipazione di un massimo di 6 coppie, così da dedicare a ciascuna di loro la giusta attenzione.

A condurre le diverse attività che si svolgeranno durante tutta la giornata di sabato (dalle 9.45 alle 19.00) e la domenica (dalle 9.30 alle 15.30) saranno le psicologhe dell’Associazione specialiste in adozione internazionale e alcune famiglie adottive esperte, che potranno in questo modo portare la loro testimonianza e condividere esperienze ed emozioni con gli aspiranti genitori adottivi.

La partecipazione al corso è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi.

Maggiori informazioni si trovano qui

Domenica 11 giugno

Ai.Bi.

L’incontro con mio figlio

On Line

Sabato h. 09.30 – 15.30

Torneo Amici dei Bambini: quando il calcio è gioia e solidarietà

Campo Sportivo “Aldini Bariviera”

Via Felice Orsini, 78/84, 20157 Milano MI

Ultima giornata della 18° edizione del Torneo Amici dei Bambini, organizzato dalla U.S. Aldini Bariviera: gol, divertimento e agonismo a sostegno del progetto BAMBINIxLAPACE di Ai.Bi.

Le due classificate di si aggiungeranno le 6 squadre professionistiche. Verranno formati due nuovi gironi da 4 squadre ciascuna e le prime due di ciascun girone si classificheranno per la finale.

Maggiori informazioni si trovano qui