Anche in Africa #Continuiamodaibambini. E vogliamo garantire loro la speranza di un futuro. Grazie al tuo 5xmille

In Kenya, Congo, Marocco e Ghana Ai.Bi. è in prima linea per sostenere l’infanzia in difficoltà. Ma ha bisogno del tuo aiuto

I bambini senza famiglia, in Africa, hanno bisogno di te. #Continuiamodaibambini è l’appello che Ai.Bi. – Amici dei Bambini ha lanciato in occasione della prossima dichiarazione dei redditi. Destinando a questa organizzazione, nata oltre trent’anni fa da un movimento di famiglie adottive e affidatarie, il tuo 5xmille, potrai sostenre uno dei tanti progetti che Ai.Bi. ha realizzato e sta realizzando in Marocco, Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Ghana a favore dell’infanzia in difficoltà. Un impegno che neppure questi ultimi mesi, segnati dall’esplosione di un’emergenza sanitaria senza precedenti, quella per il Coronavirus, hanno potuto fermare. Perché l’accoglienza non si ferma, soprattutto quando ce n’è più bisogno.

Africa. Il tuo 5xmille per non dimenticare gli “altri nostri figli”

In tutti i Paesi in cui Ai.Bi. è presente nel continente africano non ha mai dimenticato gli “altri suoi figli”: ha fronteggiato la chiusura delle scuole, l’isolamento dei minori negli istituti e nelle baraccopoli e l’impossibilità di reperire beni di prima necessità, organizzando attività scolastiche e ricreative e aumentando le forniture di derrate alimentari, acqua, disinfettanti, mascherine e qualsiasi bene utile a ridurre il contagio sia a favore degli istituti che delle famiglie. In Kenya e in Congo, a mettere a rischio la sopravvivenza dei più vulnerabili ci sono state, purtroppo, anche le invasioni di locuste, le piogge torrenziali e le epidemie di colera ed ebola, mai sconfitte. Il lockdown ha inoltre messo a dura prova la sopravvivenza di famiglie che, spesso, per sostentarsi fanno affidamento su lavori saltuari, che le misure di contenimento hanno cancellato. Allo stesso modo durissima è diventata la vita dei bambini di strada, per i quali si sono aperte, tra le altre, le porte del centro Kwetu, sempre in Kenya. Nato nel 1993 con l’obiettivo di reintegrare i minori che vivono in strada e sono abbandonati dalle loro famiglie biologiche o allargate, questa struttura, grazie al Sostegno a Distanza di Ai,.Bi., garantisce l’opportunità ai minori ospiti di frequentare la scuola, riabilitarsi in un ambiente protetto ed accogliente, partecipare ad interessanti laboratori formativi.

Africa. Il tuo 5xmille per sostenere i care leaver del Marocco

Stanno inoltre proseguendo, in Marocco, le attività del progetto “Con te sarò un grande” a favore dei care leaver. Si tratta, cioè, di quei ragazzi che, dopo un’infanzia e un’adolescenza interamente trascorse in istituto, senza il sollievo di una adozione, si trovano di colpo ad affrontare il mono degli adulti. Ai.Bi. accompagna questi adolescenti e ragazzi prossimi ai 18 anni nel percorso verso l’autonomia, attraverso uno sportello di orientamento, gestito dall’intermediario sociale, per la ricerca di un lavoro o di un percorso formativo, di un alloggio e di un aiuto per la creazione delle relazioni e per il rafforzamento dell’autostima.

Tutte queste attività sono possibili grazie alla generosità di persone che hanno creduto nella nostra missione, quella di contrastare l’abbandono minorile e di sostenere il diritto di ogni bambino a crescere in famiglia, e che hanno voluto contribuire con le loro donazioni. Anche tu, ora, hai l’opportunità di far parte di questa grande missione. Di questo grande progetto.

Destinare il tuo 5xmille ad Ai.Bi. è semplice, basta indicare, in sede di dichiarazione dei redditi, il Codice Fiscale 92504680155. #Continuiamodaibambini. Facciamolo adesso