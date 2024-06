BAMBINIxLAPACE. Il gioco come rifugio dalla guerra

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

In occasione della Giornata Internazionale del Gioco, il ludobus di Ai.Bi. in Moldova ha offerto a 200 bambini, molti dei quali ucraini, un’opportunità di gioco e di espressione libera

Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, circa tre milioni di bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente. Molti di loro sono stati costretti a fuggire dalle proprie case, lasciando tutto alle spalle. In questa crisi, il gioco diventa un grande sostegno, oltre a essere un diritto fondamentale sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia.

La Giornata Internazionale del Gioco

In proposito, martedì 11 giugno è stata celebrata la Giornata Internazionale del Gioco, riconosciuta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel marzo del 2024, per sottolineare il diritto di tutti i bambini al gioco e al tempo libero, in spazi sicuri e protetti.

Questa occasione ribadisce quanto sia importante l’attività ludica per l’educazione non formale, specialmente per quei minori che non possono frequentare regolarmente la scuola.

Un’opportunità di gioco per 200 bambini

Ai.Bi., attiva da oltre due decenni in Moldova, ha celebrato il primo anniversario di questa Giornata con un evento speciale a Chisinau: il Ludobus ha offerto a circa 200 bambini, molti dei quali provenienti da famiglie ucraine, un’opportunità di gioco e di espressione libera.

Particolarmente toccanti sono state le parole Artiom, un bambino di sei anni, che durante questa occasione ha detto: “Con questi puzzle grandi voglio costruire un muro di protezione per nascondermi dalla guerra. Il mio sarà un muro forte e colorato, e forse non avrò tanta paura, come avevo in Ucraina.”

Dal caos alla creatività. Il gioco per la salute mentale dei bambini in difficoltà

Stela Vasluian, direttrice di Ai.Bi. Moldova, ha sottolineato il ruolo cruciale del gioco per la salute mentale dei bambini colpiti dalla guerra: “Il gioco è un sostegno psicologico, un modo per guarire e per rafforzare le capacità dei bambini in crisi.”

Un impegno per il futuro: spazi sicuri e inclusivi per tutti i bambini

Silvia Bicenco, Capo Missione di Plan International Moldova e Romania, ha ribadito l’impegno dell’organizzazione nell’offrire giochi di qualità e creare ambienti inclusivi per il gioco. “Attraverso il gioco, vogliamo garantire le migliori condizioni di integrazione e apprendimento per tutti i bambini,” ha detto.

In conclusione, la Giornata Internazionale del Gioco ci ricorda che ogni bambino ha il diritto di giocare, di esplorare e di crescere in un ambiente sicuro e inclusivo. È un impegno che tutti noi dobbiamo sostenere per costruire un futuro migliore per i bambini di tutto il mondo.

Il tuo sostegno ai bambini dell’Ucraina

Il perdurare di questa situazione terribile richiede ancora una volta il sostegno di tutti, per riuscire ad andare incontro ai bisogni delle famiglie e, soprattutto, dei bambini, da sempre le prime vittime di ogni guerra e ogni emergenza. Chiunque può dare il suo contributo attraverso una donazione, per dare continuità agli interventi che l’associazione compie ogni giorno nel contesto dell’iniziativa #BAMBINIXLAPACE.

Se vuoi fare di più e stare vicino ogni giorno ai bambini ucraini colpiti dalla guerra puoi aderire al progetto “Adotta a distanza i bambini in Ucraina”.