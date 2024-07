BAMBINIxLAPACE. Ucraina. Che cosa significa vivere tra le sirene e i bombardamenti da più di due anni?

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Questa testimonianza prova a raccontare la paura e i disagi che sta affrontando il popolo ucraino

Potete immaginare la vita in Ucraina? Spero per voi di no…

Proprio in questa situazione terribile è nata nostra figlia, che ormai ha compiuto sei mesi.

Prima ‘aspettavamo tempi migliori’ per averla, poi è arrivata la guerra, non voluta e non chiamata, e questo ci ha spinto a non aspettare, ma ad apprezzare ogni giorno concesso.

Le fasi del conflitto

In due anni abbiamo attraversato vari periodi:

all’inizio la paura, lo shock, il rifiuto di credere che tutto questo fosse reale;

la fuga in un altro Paese o la ricerca di posti più sicuri in Ucraina;

la tristezza e il desiderio di tornare, il richiamo interno che, nonostante il pericolo, ci ha spinto a tornare a casa, ma solo quando il pericolo di occupazione di Kiev era superato.

Ma i bombardamenti non si sono mai fermati.

Poi i blackout, le sirene, la mancanza di risorse esterne e interne… sembrava di essere in limbo e, a volte, solo il lavoro e l’aiutare gli altri ci tenevano in piedi.

Imparare ad apprezzare ogni istante

Il supporto di Ai.Bi. e quello dai tanti paesi del mondo riaccendevano la speranza che questo incubo potesse finire.

Abbiamo imparato ad apprezzare ogni istante di tranquillità che ci era concesso, a cercare l’equilibrio tra lavoro, volontariato, salute mentale e fisica, a essere una risorsa per noi stessi e per gli altri.

Mi chiedono: “Com’è la vita a Kiev oggi?”

È difficile, molto difficile. Tanto per capire, “The Economist” ha inserito Kiev nella top 10 delle città peggiori per qualità della vita.

Io, come tanti altri, sto cercando di essere efficiente, forte e anche un po’ serena.

Sono fortunata ad avere una famiglia e un lavoro ai quali posso dedicarmi.

Ma è chiaro che vivo in condizioni di forte stress.

Vivere al buio

Le conseguenze dei bombardamenti alle centrali elettriche e a tutto il sistema elettrico creano gravi disagi.

Ogni giorno, il tempo in cui abbiamo corrente è sempre più breve e a Kiev la maggior parte dei palazzi abitabili dipende completamente dalla corrente: se non hai corrente, non hai né acqua nei tubi, né la possibilità di cucinare… niente ascensore, niente internet, né riscaldamento d’inverno. Ci sono giorni in cui l’elettricità c’è solo per 6-8 ore al giorno. E possiamo dire che Kiev, rispetto a Kharkiv, è “messa bene”.

Questa situazione influisce gravemente sulla vita quotidiana: quando non hai la possibilità di cucinare, lavorare, fare la doccia, devi organizzarti per riuscire a fare tutto nelle due ore in cui la corrente è disponibile.

In tre settimane non sono riuscita ad abituarmi ed essere efficiente come prima.

Intanto, siamo sempre in pericolo di bombardamento, 24 ore su 24. Sì, ci sono le sirene che preavvisano e abbiamo il tempo per nasconderci (ma non sempre).

L’organizzazione della giornata è legata al fatto che qualsiasi cosa tu stia facendo, devi essere sempre pronto a correre al rifugio.

E io sto testimoniando dal “territorio dell’Ucraina più tranquillo”. Non dal fronte, da una città o villaggio vicino all’aggressore.

E non ho raccontato delle tante famiglie in cui uno o più membri sono stati richiamati alle armi, abbandonando la vita quotidiana, il lavoro e gli affetti. E non ho parlato nemmeno di chi ha subito bombardamenti, perdendo la casa, o di chi è rimasto ucciso o ferito.

Per parlarne dovrei aprire un altro capitolo.

Masha Skraba, cooperante Ai.Bi.

