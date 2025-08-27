Bolivia. Artigianalità e micro-imprenditorialità come strumento di cambiamento per lasciarsi l’abbandono alle spalle

Grazie al progetto “Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio”, le adolescenti del centro Amor de Dios Penny imparano l’arte artigianale della bijouteria e muovono i primi passi verso l’indipendenza
A Oruro, in Bolivia, le adolescenti del centro di accoglienza Amor de Dios Penny, con il quale Ai.Bi. Amici dei bambini collabora da tempo, hanno avuto l’opportunità di partecipare a un laboratorio di bijouteria che ha trasformato la creatività in un vero percorso di crescita.
Il laboratorio
Grazie alla collaborazione tra la fondazione Uri Gese Bolivia e Amici dei Bambini, attraverso il il progetto Adotta a Distanza i bambini di un orfanotrofio, le ragazze hanno imparato a realizzare con le proprie mani orecchini, collane e braccialetti, scoprendo non solo tecniche artigianali ma anche le basi della micro-imprenditorialità.
Verso l’indipendenza
L’iniziativa ha un duplice valore: da un lato offre competenze pratiche per avviare piccoli progetti che potranno generare un reddito utile per quando lasceranno il centro, dall’altro rafforza la loro autostima, stimola la creatività e alimenta la fiducia nel futuro. Ogni creazione non è solo un accessorio, ma un simbolo di riscatto e speranza, testimonianza della capacità di trasformare difficoltà in opportunità.
Anche queste esperienze sono passi che permettono alle giovani di costruire un domani più dignitoso, fatto di indipendenza e possibilità concrete.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Bolivia?
Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai circa 60 bambine e adolescenti, dai 3 ai 18 anni pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.