Bolivia. Come trascorrono “la quarantena dell’abbandono” i bambini ospiti degli istituti di La Paz?

Grazie al Sostegno a Distanza, Ai.Bi. aiuta, nel paese sudamericano, i bambini abbandonati di tre centri di accoglienza: oggi entriamo nel Nino Jesus di La Paz

La Casa Niño Jesus è un piccolo nido per i bimbi abbandonati a La Paz, in Bolivia. Accoglie circa 100 minori, di età compresa tra 0 e 6 anni. Proviamo a chiudere gli occhi per immaginare e sentire il risveglio di questi piccoli angeli: si svegliano ogni mattina e per prima cosa bevono il latte, ognuno nel proprio lettino; poi aspettano il loro turno per essere lavati e vestiti. Successivamente, appoggiati su dei cuscini adagiati su un tappeto, alcuni dormono, altri giocano o provano a gattonare finché non arriva l’ora della merenda. Ed è così che il loro tempo trascorre tra il tappeto e la culla. A volte arrivano i volontari che portano gioia ed amore ai piccoli.

Quelli più grandi invece si svegliano presto la mattina, fanno colazione e si preparano per fare i compiti insieme ai loro educatori.

Bolivia. La quarantena per i bambini alleggerita grazie al Sostegno a Distanza

La quarantena dei bambini per l’emergenza Coronavirus è stata rispettata con tutte le norme di sicurezza previste, anche per quanto riguarda le “uscite” dal centro di accoglienza. D’altra parte per loro questo giorni non sono molto diversi da quelli vissuti normalmente, perché sono usciti davvero poco da quando sono stati accolti nella struttura.

Questo fa riflettere, poiché chi è in quarantena con la propria famiglia può vedere rafforzarsi i legami tra genitori e figli, dove i genitori hanno l’opportunità di condividere più giochi, cure e protezione con i propri bambini.

Sfortunatamente, non tutti i minori hanno questa possibilità e non a causa di questa quarantena ma poiché hanno vissuto la “quarantena dell’abbandono” per molti anni senza l’opportunità di avere un ambiente familiare che fornisse loro le cure e la protezione necessarie.

Un grande ringraziamento, quindi, va alle famiglie di sostenitori a distanza di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, grazie alle quali la vita di questi bimbi all’interno del centro è meno difficile di quanto potrebbe essere, in virtù delle cure dello staff che li segue, anche in questa fase difficile.

Anche tu potresti fare molto per loro. Con il Sostegno a Distanza.