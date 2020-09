Bolivia. Nell’ospedale per l’infanzia mancano medicinali e forniture, sospesi gli interventi. Non lasciamoli soli. #Continuiamodaibambini

Il paese latinoamericano, a causa dell’emergenza Coronavirus e in virtù della crisi politica che loha colpito nel 2019, sta vivendo un momento di drammatica crisi economica e sociale

In Bolivia i medici dell’Hospital del Niño (ospedale per l’infanzia) di La Paz sono stati costretti a sospendere gli interventi chirurgici in almeno cinque reparti a causa della mancanza di forniture. Lo riporta il magazine boliviano Paginasiete.bo. Secondo il personale ospedaliero, la sala operatoria funziona solo per le emergenze. L’Associazione dei genitori di bambini malati di cancro ha lanciato l’allarme. “Siamo in una situazione di emergenza“, ha detto Ericka Pérez, capo dell’unità di cardiologia dell‘Hospital del Niño. Lo specialista ha indicato che da aprile mancano le scorte in sala operatoria.

Pérez ha commentato che a causa della mancanza di questi farmaci, le operazioni non vengono eseguite in aree altamente specializzate, come traumatologia, neurochirurgia, chirurgia plastica, oncologia e cardiochirurgia. Lo specialista ha sottolineato che, per fare un esempio, in cardiochirurgia, solo un paio di pazienti sono stati operati nel mese di aprile. Poi lo stop. “Da allora non sono ci sono stati più interventi su bambini”, ha detto.

Bolivia: anche l’anestesiologia dell’ospedale senza medicinali

“L’anestesiologia non ha farmaci per controllare il dolore, né rilassanti: cose generali“, ha aggiunto. Ha sottolineato che uno degli strumenti specifici che manca nell’unità di cardiologia è l’ossigenatore, essenziale per la cura dei pazienti in quest’area. L’esperto ha spiegato che la situazione ospedaliera “è molto grave”, poiché per una settimana due bambini non hanno potuto essere operati. “In totale ci sono già otto pazienti che sono a rischio“, ha detto. Ha aggiunto che ad oggi vengono eseguiti solo interventi chirurgici di emergenza.





Per i rappresentanti dell’Associazione dei genitori dei bambini con cancro gli attuali farmaci impiegati dall’ospedale apparentemente non hanno una registrazione sanitaria e causano allergie, perdita di capelli e vomito nei pazienti. Secondo la presidente Patricia Mendoza, anche i pazienti di oncologia sono colpiti dalla mancanza di rifornimenti. “I nostri bambini hanno bisogno di andare in sala operatoria e a causa delle carenze mettono in pericolo la loro vita“, ha detto. Mendoza ha denunciato che il ministero della Salute ha consegnato all’ospedale una fornitura di medicinali che “non hanno registrazione clinica e non hanno una data di scadenza”. Ha inoltre spiegato che prima, con i medicinali di origine argentina concessi da una fondazione, i pazienti non avevano queste reazioni. “Per questo motivo, chiediamo che non cambino i farmaci e ci diano i precedenti”, ha detto rivolgendosi alle istituzioni.

La Bolivia, a causa dell’emergenza Coronavirus e in virtù della crisi politica che ha colpito il paese latinoamericano nel 2019, sta vivendo un momento di drammatica crisi economica e sociale. Ai.Bi. – Amici dei Bambini è in prima linea con interventi umanitari a sostegno dei bambini ospiti degli istituti Niño Jesus e Josè Soria di La Paz.

