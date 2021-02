Bolivia. YAMIL: “l’affetto delle mie educatrici è importante, ma di notte sogno i baci di un papà e una mamma, li sogno da anni”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Grazie al Sostegno a Distanza, Yamil e gli altri bimbi ospiti dei Centri di Accoglienza Niño Jesús e José Soria possono sperare di passare dal sogno alla realtà: tornare ad essere figli

Il Sostegno a Distanza di Amici dei Bambini è una partecipazione diretta alle attività progettuali rivolte ai minori in difficoltà familiare, ospiti di una comunità di accoglienza. Il sostegno contribuisce a migliorare le loro condizioni di vita, assicurando alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socio–educative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli. Il Sostegno a Distanza richiede un impegno mensile di 25 euro ed è finalizzato ai progetti in corso in uno dei Paesi esteri in cui Ai.Bi. opera.

Ai.Bi. è presente in Bolivia dal 1997 e dal 2003 è impegnata con progetti di Adozione e Sostegno a Distanza per migliorare le condizioni di vita dei minori accolti in due istituti di La Paz e garantire i loro diritti, primo tra tutti, quello di vivere e crescere in famiglia. Costruito per gli orfani della guerra del Chaco della città di La Paz, il Centro di Accoglienza José Soria oggi accoglie fino a 60 bambini e bambine tra i 6 e i 12 anni, vittime di abuso, maltrattamenti o abbandono. Il Centro di Accoglienza Niño Jesús, fondato nella città di La Paz nel 1968, accoglie fino a 70 bambini, da 0 a 6 anni, in situazioni di abbandono e negligenza familiare, e giovani mamme sole. Con un edificio centrale e cinque casette, garantisce un ambiente di tipo familiare più idoneo alla crescita dei minori accolti. Ai.Bi. affianca entrambi i centri nella realizzazione di Progetti di Vita Individuali volti al ricongiungimento familiare o all’accoglienza in una nuova famiglia, garantendo a ciascun bambino un sostegno psicologico, scolastico, medico e educativo personalizzato.

Sono Yamil (nome di fantasia, ndr), sono stato abbandonato dalla mia famiglia e accolto al centro Niño Jesús di La Paz. Sono un bambino con uno sguardo birichino che irradia tenerezza, mi piace ridere e giocare con i miei amici. Per me l’affetto delle mie educatrici è importante, ma di notte sogno baci e abbracci di cui avrei bisogno per sentirmi amato, li sogno da anni. Mi capita di scorgere lo sguardo della mamma innamorata di me e la figura di mio padre impegnato a giocare con me, mi solleva, mi abbraccia e mi bacia, ripetendomi all’infinito quanto mi vuole bene.

Grazie al Sostegno a Distanza, gli operatori di Ai.Bi. Bolivia supportano lo staff del Niño Jesús nella realizzazione di indagini volte al reinserimento famigliare e nelle procedure di rilascio del certificato di nascita. Yamil potrà presto vedere il suo sogno diventare realtà, abbracciare la sua famiglia e tornare ad essere figlio. Partecipa anche tu a questa magia, attiva un Sostegno a Distanza in Bolivia.