Bomboniere Solidali. Un Battesimo che fa nascere due volte

Ai.Bi. Amici dei Bambini propone idee regalo che uniscono la tradizione della festa al sostegno concreto ai minori abbandonati in Italia e nel mondo
Il Battesimo è un momento unico, un segno d’amore che apre il cammino di una nuova vita. In questo giorno speciale, ogni gesto è carico di significato: la gioia di una famiglia, la promessa di un futuro, la luce di un dono. E quando l’amore si trasforma in solidarietà, quel gesto assume un valore ancora più grande. È questo lo spirito che anima le bomboniere solidali di Ai.Bi. Amici dei Bambini, pensate per chi desidera celebrare il Battesimo del proprio figlio con un significato profondo e autentico.
Scegliendo una bomboniera solidale, ogni famiglia trasforma la festa in un atto concreto di generosità: il contributo raccolto sostiene i bambini abbandonati e le famiglie fragili di cui Ai.Bi. si prende cura da oltre quarant’anni in Italia e nel mondo. Un modo semplice ma potente per unire la felicità di un giorno alla speranza di tanti altri.
Regali esclusivi che salvano vite
Sul sito di Ai.Bi. è possibile trovare numerose proposte per rendere unico ogni evento: dalle eleganti scatoline portaconfetti ai tag personalizzati e ai coni porta confetti, fino a due bomboniere d’eccellenza firmate Amici dei Bambini. Il portachiavi “Girotondo” Alessi, disponibile nella versione bambino o bambina, è un simbolo di unione e leggerezza; mentre la Bomboniera Adozione a Distanza rappresenta un dono dal valore immenso: un puzzle solidale che garantisce almeno un anno di sostegno a un bambino che vive in un orfanotrofio in Africa, in Bolivia o in Ucraina, dove guerra e povertà continuano a lasciare ferite profonde.
Scegliere una bomboniera solidale non è solo un modo per dire “grazie alla vita”, ma un atto di condivisione. Dietro ogni nastro, ogni biglietto e ogni dettaglio curato con amore, c’è l’impegno quotidiano di Ai.Bi. per costruire famiglie accoglienti, restituire fiducia e accendere speranze là dove sembrava esserci solo silenzio.
Informazioni
Per maggiori informazioni e per scegliere le tue bomboniere solidali, visita il sito ufficiale di Ai.Bi. QUI, oppure contattaci al n. 0298822359 via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.