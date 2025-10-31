Progetti in Italia

Bomboniere Solidali. Un Battesimo che fa nascere due volte

Pubblicato il

Ai.Bi. Amici dei Bambini propone idee regalo che uniscono la tradizione della festa al sostegno concreto ai minori abbandonati in Italia e nel mondo

Il Battesimo è un momento unico, un segno d’amore che apre il cammino di una nuova vita. In questo giorno speciale, ogni gesto è carico di significato: la gioia di una famiglia, la promessa di un futuro, la luce di un dono. E quando l’amore si trasforma in solidarietà, quel gesto assume un valore ancora più grande. È questo lo spirito che anima le bomboniere solidali di Ai.Bi. Amici dei Bambini, pensate per chi desidera celebrare il Battesimo del proprio figlio con un significato profondo e autentico.
Scegliendo una bomboniera solidale, ogni famiglia trasforma la festa in un atto concreto di generosità: il contributo raccolto sostiene i bambini abbandonati e le famiglie fragili di cui Ai.Bi. si prende cura da oltre quarant’anni in Italia e nel mondo. Un modo semplice ma potente per unire la felicità di un giorno alla speranza di tanti altri.

Regali esclusivi che salvano vite

Sul sito di Ai.Bi. è possibile trovare numerose proposte per rendere unico ogni evento: dalle eleganti scatoline portaconfetti ai tag personalizzati e ai coni porta confetti, fino a due bomboniere d’eccellenza firmate Amici dei Bambini. Il portachiavi “Girotondo” Alessi, disponibile nella versione bambino o bambina, è un simbolo di unione e leggerezza; mentre la Bomboniera Adozione a Distanza rappresenta un dono dal valore immenso: un puzzle solidale che garantisce almeno un anno di sostegno a un bambino che vive in un orfanotrofio in Africa, in Bolivia o in Ucraina, dove guerra e povertà continuano a lasciare ferite profonde.
Scegliere una bomboniera solidale non è solo un modo per dire “grazie alla vita”, ma un atto di condivisione. Dietro ogni nastro, ogni biglietto e ogni dettaglio curato con amore, c’è l’impegno quotidiano di Ai.Bi. per costruire famiglie accoglienti, restituire fiducia e accendere speranze là dove sembrava esserci solo silenzio.

Informazioni

Per maggiori informazioni e per scegliere le tue bomboniere solidali, visita il sito ufficiale di Ai.Bi. QUI, oppure contattaci al n. 0298822359 via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.