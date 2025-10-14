Bomboniere Solidali. Un Battesimo che unisce e che dona

Con le esclusive bomboniere solidali Ai.Bi. Amici dei Bambini, il Battesimo diventa occasione per sostenere i progetti a favore dell’infanzia abbandonata
Quando la gioia di un Battesimo incontra la solidarietà, nasce un gesto che vale doppio. Sempre più famiglie scelgono di celebrare i momenti più importanti della vita con un tocco di altruismo: è il caso delle bomboniere solidali, un’idea che unisce la festa alla possibilità di sostenere progetti concreti a favore di chi è meno fortunato.
Ai.Bi. Amici dei Bambini, da oltre quarant’anni in prima linea nella tutela dell’infanzia abbandonata, propone numerose idee solidali per celebrare il Battesimo con un gesto d’amore. Scegliere una bomboniera Ai.Bi. significa donare agli invitati un ricordo elegante e, al tempo stesso, offrire un aiuto concreto a tanti bambini in difficoltà.
Le bomboniere solidali di Ai.Bi.
Tra le diverse proposte solidali per il Battesimo, spicca il portachiavi “Girotondo”, una delle scelte più apprezzate. Realizzato in acciaio inossidabile 18/10, è disponibile nelle versioni “bambina” e “bambino”. Su ciascun lato sono incisi i loghi di Ai.Bi. e dell’azienda Alessi. Questo oggetto è molto più di una semplice bomboniera: è un simbolo di unità, accoglienza e impegno verso l’infanzia.
La sua semplicità elegante lo rende adatto a ogni stile, mentre il significato profondo che racchiude lo trasforma in un dono ancora più prezioso. È accompagnato da un’elegante bustina in cartoncino personalizzata con i dati dell’evento e la frase “Insieme sosteniamo i bambini del mondo”, che racconta il valore solidale della scelta.
Così, il portachiavi “Girotondo” diventa un vero e proprio messaggio d’amore, condiviso con amici e familiari.
Scegliere le bomboniere solidali Ai.Bi. per il Battesimo del proprio figlio significa trasmettere un messaggio di generosità e speranza. I fondi raccolti grazie a questa scelta vengono destinati ai progetti di Ai.Bi. in Italia e nel mondo, per garantire a ogni bambino il diritto di essere figlio e di crescere all’interno di una famiglia.
Un piccolo oggetto può raccontare una grande storia d’amore. E il giorno del Battesimo, festa per eccellenza della vita e della rinascita, è l’occasione perfetta per farlo.
Informazioni
Per maggiori informazioni e per scegliere le tue bomboniere solidali, visita il sito ufficiale di Ai.Bi. QUI, oppure contattaci al n. 0298822359 via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.