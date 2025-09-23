Bomboniere Solidali. Nel cuore della “Santa Cresima”

Share Post Share Whatsapp Messenger

Scatoline portaconfetti, pergamene, tag, segnalibri, oggetti solidali e molto altro. Le bomboniere solidali di Ai.Bi. Amici dei Bambini uniscono la gioia della festa alla speranza di tanti bambini nel mondo

Ottobre è per molte famiglie il mese in cui tanti ragazzi ricevono il sacramento della Cresima, una tappa importante nella vita di fede e di crescita personale. Un giorno che riunisce famiglie, amici e comunità, e che merita di essere celebrato con un segno capace di andare oltre la semplice festa. Perché, allora, non trasformarlo in un gesto concreto di amore e solidarietà? Con le bomboniere solidali di Amici dei Bambini la gioia di un giorno speciale può diventare speranza per tanti piccoli che vivono situazioni di abbandono.

Un dono che lascia il segno

Le bomboniere solidali Ai.Bi. non sono solo un ricordo da conservare, ma portano con sé un messaggio profondo: impegno, condivisione e sostegno a chi ne ha più bisogno. Ogni bomboniera contribuisce infatti a finanziare i progetti che l’associazione porta avanti in Italia e nel mondo per garantire accoglienza, protezione e un futuro migliore ai bambini abbandonati.

Scegliere una bomboniera solidale di Amici dei bambini significa trasformare un piccolo gesto in un cambiamento concreto.

Le voci di chi ha scelto Ai.Bi.

Molte famiglie hanno già deciso di legare la Cresima dei propri figli a un gesto solidale.

“Gli invitati sono rimasti colpiti e nostro figlio ha capito il valore di aiutare chi è meno fortunato”, raccontano Lucia e Marco.

“Le bomboniere erano curate nei dettagli, ma soprattutto ricche di significato”, aggiunge Francesca, mamma di Sofia.

E Giovanni, zio e padrino, sottolinea: “Mia nipote ha voluto una bomboniera solidale per essere protagonista non solo della sua Cresima, ma anche di un gesto d’amore”.

Un ricordo unico e personalizzabile

Le proposte Ai.Bi. sono tante e adatte a ogni esigenza: scatoline portaconfetti, pergamene, tag, segnalibri, oggetti solidali e molto altro, tutti personalizzabili con i dati dell’evento. Ogni bomboniera riporta il logo Ai.Bi. e la frase “Insieme sosteniamo i bambini del mondo”, a testimonianza di una scelta che parla di cuore.

Festeggia un momento speciale con un gesto che vale doppio: dona gioia alla tua famiglia e speranza ai bambini che attendono accoglienza.

Informazioni

Per qualsiasi ulteriore informazione puoi contattarci al n. 02.98822359 oppure via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.