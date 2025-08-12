Bomboniere solidali. L’estate è il momento perfetto per scegliere con il cuore

In vacanza si pensa con calma e si sceglie meglio: rendi indimenticabile il tuo evento con un gesto d’amore che lascia il segno
L’estate non è solo sinonimo di vacanze, relax e giornate di sole: è anche il momento ideale per pensare con calma ai preparativi delle cerimonie che ci attendono nei mesi a venire. Matrimoni, battesimi, comunioni o lauree: ogni occasione speciale merita di essere celebrata con amore, cura e attenzione per i dettagli. E tra questi, le bomboniere occupano un posto speciale.
Negli ultimi anni, sempre più persone scelgono le bomboniere solidali: non semplici ricordi da regalare agli ospiti, ma gesti carichi di significato. Optare per una bomboniera solidale significa raccontare qualcosa di sé, dei propri valori, e trasformare una festa personale in un’opportunità concreta per fare del bene. È un modo per dire “grazie” agli invitati e, allo stesso tempo, tendere la mano a chi è in difficoltà.
Molto più che un regalo
Proprio questo è il messaggio che vogliono trasmettere le bomboniere solidali di Amici dei Bambini, i cui progetti hanno una finalità ben precisa: rispondere al grido di tutte le bambine e i bambini vittime di abbandono.
Tante le soluzioni che si possono trovare nell’apposita sezione del sito: dalle scatoline porta confetti alle pergamene, dalle partecipazioni agli accessori grafici coordinati per un evento curato in ogni dettaglio. Tra le proposte più significative spicca la Bomboniera Adozione a Distanza, simbolo di un impegno che dura nel tempo, ma anche i portachiavi Girotondo di Alessi, personalizzabili e accompagnati da confetti e nastri di diversi colori.
Come si usa dire: “C’è l’imbarazzo della scelta”. E il bello, allora, è prendersi tutto il tempo per farla, questa scelta, approfittando del relax estivo per riflettere con calma e scegliere con consapevolezza, trovando qualcosa che ti rappresenti davvero. Così, a settembre, sarai già un passo avanti nei preparativi… e con la soddisfazione di aver compiuto un gesto che lascia il segno.
Scegliere una bomboniera solidale significa rendere la tua festa ancora più bella. Per te, per chi ami, e per chi, grazie a quel piccolo grande gesto, potrà sperare in un futuro migliore.
Informazioni
Per qualsiasi ulteriore informazione puoi contattarci al n. 02.98822359 oppure via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.