Bomboniere solidali. Il bottoncino in ceramica di Ai.Bi. per rendere unico il tuo matrimonio o battesimo

Un oggetto unico, realizzato in maniera artigianale da un laboratorio solidale, per supportare la missione più importante: il diritto a una famiglia

Battesimo o matrimonio in vista? Il problema, come sempre accade in questi casi, è quello di scegliere quale bomboniera offrire agli ospiti. Una possibilità è quella di donare non solo un oggetto, ma un… progetto. Con le bomboniere solidali di Ai.Bi. – Amici dei Bambini è infatti possibile sostenere una delle azioni che questa organizzazione, nata oltre trent’anni fa da un movimento di famiglie adottive e affidatarie e che combatte in Italia e in 33 Paesi del mondo per contrastare il fenomeno dell’abbandono minorile e per tutelare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia in cui crescere. Un diritto, purtroppo, negato a circa 170 milioni di bambini nel mondo.

Un’opzione, in tal senso, possono essere i bottoncini in ceramica. Un oggetto unico, proposto in diverse forme: quella di fiore, di cuore, di coniglietto o di angioletto. I bottoncini in ceramica di Ai.Bi. sono realizzati artigianalmente, partendo dalla materia prima, vengono modellati, smaltati e dipinti a mano. I bottoncini sono creati individualmente, sono pezzi unici e irripetibili che riflettono la manualità delle persone che la lavorano e sono “doppiamente solidali“: questi oggettini sono infatti realizzati da un laboratorio che offre opportunità di lavoro a utenti dei servizi sociali e sanitari con disabilità.

Scegliendo i bottoncini in ceramica sarà possibile completare la bomboniera solidale accompagnando il prodotto con un sacchettino porta confetti in juta o bon bon. Le confezioni possono essere personalizzate scegliendo il colore del nastro. Questa bomboniera solidale include un cartoncino standard Ai.Bi. personalizzabile a mano con i dati dell’evento. Sul retro è riportato il messaggio di Ai.Bi. a testimonianza del gesto di solidarietà scelto e del progetto sostenuto.

Come per tutte le bomboniere solidali di Ai.Bi. anche l’acquisto del bottoncino in ceramica è una donazione e gode, pertanto, delle agevolazioni fiscali previste per Onlus e ONG.

Per informazioni: https://www.aibi.it/bomboniere-solidali/