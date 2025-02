Bomboniere solidali. Scopri le tre linee esclusive di Ai.Bi.

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Portachiavi di design, puzzle solidali e mascotte dal forte valore simbolico: tre linee di bomboniere uniche ed esclusive, disponibili solo da Ai.Bi., che uniscono bellezza, originalità e un importante messaggio di amore e speranza

Chi sta cercando bomboniere originali, eleganti e allo stesso tempo solidali per un evento speciale, Ai.Bi. ha qualche suggerimento… esclusivo. Le bomboniere proposte non solo rappresentano un gesto di solidarietà, ma trasmettono anche un messaggio profondo di accoglienza e speranza per i bambini abbandonati di tutto il mondo. Scopri le tre linee uniche ed esclusive disponibili solo su Ai.Bi.!

I portachiavi ALESSI: perché nessun bambino può essere scartato

Realizzati dai celebri designer della rinomata azienda ALESSI, i Portachiavi Girotondo ALESSI “Bambina” e i Portachiavi Girotondo ALESSI “Bambino”, sono il simbolo perfetto della solidarietà e della gioia di vivere dei più piccoli. Questi portachiavi nascono dal recupero degli scarti di produzione di vassoi, vasi e portaoggetti ALESSI, che vengono sapientemente levigati, lavorati e trasformati in un accessorio dal profondo significato.

Scegliere di donare questi portachiavi in occasioni speciali, come un battesimo, una comunione, una cresima o un matrimonio, significa inviare un messaggio di speranza per tutti i bambini abbandonati. Proprio come gli scarti di produzione trovano nuova vita in un bellissimo portachiavi, ogni bambino del mondo ha diritto a essere accolto da una famiglia per rinascere come figlio amato.

La Bomboniera “Adozione a Distanza”: 365 giorni al fianco di un bambino abbandonato

Un’altra esclusiva proposta da Ai.Bi. è la Bomboniera adozione a distanza, un dono che va ben oltre il semplice oggetto. Questa bomboniera permette di garantire almeno un anno di sostegno a un bambino abbandonato in un orfanotrofio in Africa o Bolivia, oppure ai minori vittime della guerra in Ucraina.

Originale nella sua concezione, la bomboniera si presenta sotto forma di un puzzle e consente di scegliere tra tre soluzioni:

48 tessere per garantire un anno di supporto al progetto scelto;

per garantire un anno di supporto al progetto scelto; 96 tessere per sostenere il progetto per due anni;

per sostenere il progetto per due anni; 192 tessere per offrire aiuto per tre anni consecutivi.

Ogni ospite riceverà una tessera del puzzle accompagnata da un cartoncino con l’immagine intera del progetto, una frase augurale, la descrizione dell’iniziativa, la data dell’evento e il nome del festeggiato. Una scelta dal valore inestimabile, capace di trasformare una celebrazione in un atto di amore concreto.

La linea AIBIMBI®

Creata in esclusiva per Ai.Bi., la linea AIBIMBI® ha conquistato il cuore di molti grazie alla bellezza delle sue bomboniere e al loro profondo significato. Ogni pezzo racconta una storia di accoglienza e speranza, rappresentando le mascotte dei Paesi in cui l’ente opera da oltre 40 anni.

Scegleire una bomboniera AIBIMBI® significa contribuire concretamente al miglioramento della vita dei bambini più vulnerabili, offrendo loro la possibilità di crescere in un ambiente amorevole e protetto. Ma non è solo un segno di solidarietà: queste bomboniere sono anche ricordi preziosi e personalizzabili per ogni occasione speciale, come matrimoni, battesimi, comunioni o lauree.

Ogni bomboniera riporta il logo di Ai.Bi. e la frase “Insieme sosteniamo i bambini del mondo”, un messaggio che testimonia l’importanza di chi sceglie di aderire a questa iniziativa. Inoltre, è possibile personalizzarle con i dettagli del proprio evento, rendendole ancora più uniche e significative.

Informazioni

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento contattateci al n. 0298822359 o via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.

E ricorda che le bomboniere solidali sono donazioni ai progetti di Ai.Bi., pertanto, godono delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS.