Bomboniere Solidali. Quell’idea che renderà unico il vostro Battesimo  

Scegli scatoline, pergamene e confetti che sostengono progetti per bambini abbandonati in Italia e nel mondo. Con Ai.Bi. Amici dei Bambini ogni dono racconta amore, speranza e l’unicità della tua piccola o del tuo piccolo
Hai fissato il Battesimo del tuo bambino a settembre e sei in cerca delle bomboniere giuste?
Il Battesimo è un giorno unico, ricco di emozioni e significato. Per renderlo ancora più speciale, puoi trasformare un semplice ricordo in un gesto concreto di solidarietà.
Tante possibilità per un momento unico
Con le bomboniere solidali di Ai.Bi. Amici dei Bambini celebrerai la tua piccola o il tuo piccolo e, allo stesso tempo, sosterrai i progetti a favore dei bambini abbandonati o che vivono in condizioni di difficoltà, in Italia e nel mondo.
Un modo semplice ma profondo per dare valore a una giornata così importante.
Sul sito di Ai.Bi. troverai tante proposte: scatoline e coni porta confetti, pergamene, tag e molto altro, tutte eleganti, pratiche e disponibili in diversi stili e colori.
Ogni bomboniera è personalizzabile: potrai scegliere il design, i colori e i dettagli per creare una linea che rispecchi la tua sensibilità e l’unicità del tuo bambino.
Scegliendo Ai.Bi. – Amici dei Bambini, con una donazione contribuirai a sostenere i progetti a favore di bambine e bambini abbandonati negli orfanotrofi o che vivono in situazioni di grave difficoltà familiare, povertà, emarginazione o guerra.
Informazioni
Per qualsiasi ulteriore informazione puoi contattarci al n. 02.98822359 oppure via mail all’indirizzo bomboniere@aibi.it.