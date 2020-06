Bonus bebè. Il pagamento del mese di maggio partirà da giovedì 18 giugno

Ricordiamo i requisiti. Che variano per i figli nati o adottati nel corso del 2020

Il pagamento del bonus bebè a giugno 2020 partirà da giovedì 18 e farà naturalmente riferimento alla mensilità di maggio. La data è stata da poco resa disponibile dall’INPS per la consultazione. Questa data va logicamente considerata valida nel 90% dei casi, cioè per quelle persone che già da qualche mese stanno ricevendo il bonus bebé. Questa scadenza non fa invece testo per coloro che sono in attesa di ricevere il primo pagamento del loro assegno di natalità, che dovranno contattare l’INPS per avere maggiori informazioni.

Bisogna ricordare che l’assegno di natalità 2020 spetta dal mese di nascita o di ingresso nel nucleo familiare per adozione o per l’affidamento pre-adottivo, fino al compimento del primo anno di età del bambino oppure fino al primo anno dall’ingresso nel nucleo familiare, nei casi appunto riguardanti procedimenti di adozione o affido. La domanda per il bonus può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita, oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo, ai sensi della legge 184 del 1983.

L’importo dell’assegno che sarà erogato, varia come di consueto in relazione al variare dell’indicatore ISEE. Per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2019, se questo non è superiore ai 25mila euro annu, ai genitori spetta un contributo di euro 80 al mese per 12 mesi (960 euro l’anno). Se invece l’ISEE è inferiore a 7mila euro annui, il contributo sale fino a 160 euro al mese (1.920 euro l’anno). Per quanto riguarda i secondi figli, l’importo dell’assegno di natalità 2020 è aumentato del 20%, fino a raggiungere un massimale di 1152 euro all’anno.

Bonus bebè e pagamento: i criteri per il 2020. Rivediamoli insieme

Diverso il discorso per i figli nati o adottati dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2020, per cui gli importi del bonus bebè 2020 sono pari: a 1920 euro annuali (160 euro al mese) per i nuclei familiari con un’indicatore Isee non superiore a 7000 euro, oppure a 2304 euro annui (192 euro al mese) in caso di figlio nato nel 2020, successivo al primo; 1440 euro annuali (120 euro al mese) per le famiglie con un valore Isee superiore a 7000 euro ed inferiore a 40000 euro, oppure ad euro 1728 euro anni (144 euro al mese) per i figli nati nel 2020 successivi al primo; 960 euro annuali (80 euro al mese) per i nuclei familiari con Isee superiore a 40.000 euro o 1152 euro annui (96 euro al mese) per i figli nati o adottati nel 2020 successivi a primo.