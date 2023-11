Con i bonus del governo al Black Friday

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Come approfittare dei bonus del governo per il Black Friday. Un’occasione per acquistare occhiali, elettrodomestici, condizionatori, bici e prodotti culturali con sconti fiscali e detrazioni

Venerdì 24 novembre è l’atteso Black Friday per gli amanti dello shopping, ma non solo.

Chi vuole fare acquisti intelligenti e convenienti può anche usufruire di alcuni dei bonus messi a disposizione dal governo con la Legge di Bilancio 2023, che prevedono sconti fiscali e detrazioni per l’acquisto di beni e servizi legati alla salute, all’energia, alla mobilità e alla cultura.

I bonus più interessanti

· Bonus cultura: per chi vuole arricchire la propria formazione e il proprio tempo libero, ci sono due carte: la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito, che permettono di accedere a sconti per una serie di attività culturali come ingressi a mostre, monumenti ed eventi culturali, acquisto di biglietti teatrali o per il cinema, libri, cd, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, prodotti dell’editoria audiovisiva. La prima carta è assegnata ai residenti nel territorio nazionale di 18 anni, appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35 mila euro annui. La seconda carta è assegnata a chi si è diplomato con votazione di almeno 100 centesimi entro il 19esimo anno d’età.

· Bonus mobili ed elettrodomestici: per chi vuole rinnovare la propria casa, c’è la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, in relazione agli interventi di ristrutturazione dell’abitazione. La spesa massima consentita è di 8.000 euro per il 2023 e di 4.000 euro per il 2024.

· Bonus condizionatori: per chi vuole acquistare un nuovo condizionatore o sostituire il vecchio impianto, c’è lo sconto fiscale che va dal 50% al 65%, in base al tipo di dispositivo acquistato o alla natura di intervento realizzato. L’agevolazione è valida per tutti gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023.

· Bonus bici: per chi vuole spostarsi in modo ecologico e salutare, c’è l’incentivo di 500 a 1.000 euro che non può superare il 50% del costo del mezzo. L’aiuto è di 500 euro per le bici a pedalata assistita e 1.000 euro per le cargo bike. Rottamando la propria auto, invece, si possono ottenere fino a 700 euro per l’acquisto di una bici a pedalata assistita e fino a 1.400 euro per l’acquisto di una cargo bike a pedalata assistita. In questo caso l’ammontare del contributo non potrà superare il 70% del costo del mezzo.

· Bonus vista: per chi ha bisogno di acquistare nuovi occhiali da vista o lenti a contatto correttive, c’è la possibilità di sommare agli sconti del Black Friday la detrazione di ulteriori 50 euro, a condizione di appartenere a nuclei familiari con Isee non superiore a 10.000 euro annui.