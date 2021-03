Nuova circolare INPS: ecco l’importo dell’assegno mensile 2021 per nascite e adozioni

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Attraverso la circolare INPS n.36, emanata il 24 febbraio 2021, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reso noti gli “importi e i limiti di reddito per l’anno 2021 relativi all’assegno nucleo familiare e all’assegno maternità concesso dai Comuni”. Come noto, la procedura viene aggiornata ogni anno, in base alle indicazioni fornite dal Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio sulle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Assegno maternità e nucleo familiare: gli importi restano invariati



Per l’anno 2021, recita la circolare, la variazione da applicare alle prestazioni in oggetto (ovvero gli assegni di cui sopra) è pari allo -0,3 per cento. Secondo quanto previsto dalla legge 208 del , però, la percentuale di adeguamento (ottenuta rapportando il valore medio dell’indice ISTAT relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente) non può essere inferiore a zero.

Ne consegue che per l’anno 2021, misure e requisiti economici degli assegni restano invariati.

Assegno maternità

Secondo le indicazioni già fornite nella circolare n. 31 del , dunque, l’assegno maternità 2021 per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento, prevede un importo di 348,12 euro, da corrispondere per un totale di 5 mensilità pari, quindi, a 1.740,60 euro complessivi

Il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti e le adozioni avvenute dal 1 gennaio al è pari a 17.416,66 euro

Assegno nucleo familiare

Per quanto riguarda, invece, l’assegno 2021 per il nucleo familiare, che verrà corrisposto agli aventi diritto, nella sua misura intera è di 145,14 euro. Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente da considerare per la presentazione delle domande è 8.788,99 euro.