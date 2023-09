Repubblica Democratica del Congo. In fuga dalla guerra e abbandonata dal padre, Viviane non vuole perdere la speranza

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Viviana, 8 anni, per trovare qualcosa da mangiare va presso dei campi per sfollati che sono nati a inizio del 2023 a causa dei recenti conflitti, per vedere se mescolandosi con gli sfollati riesce a ricevere qualche donazione. Aiutala con una Adozione a Distanza

Viviane è una bambina di quasi 8 anni, sesta figlia della sua famiglia, composta da 8 figli, 3 dei quali sono adulti e vivono lontani dalla famiglia.

In fuga dalla guerra

La famiglia di Viviane è originaria di un piccolo villaggio chiamato Kibarizo, nel territorio di Masisi, e prima ancora della nascita di Viviane sono stati costretti a scappare a causa della guerra, per rifugiarsi prima in un campo sfollati e poi stabilirsi nella città di Goma, in un ulteriore campo per sfollati nel quartiere periferico di Mugunga.

Senza possibilità di tornare al villaggio natale a causa dell’insicurezza, e col campo sfollati che veniva chiuso, ritrovandosi senza reddito e senza una dimora, il padre, in grande difficoltà nel prendersi cura della famiglia, ha cercato lavoro e per un breve periodo ha fatto la guardia notturna presso una scuola locale, sfortunatamente la scuola è stata derubata durante il suo turno ed ha perso il lavoro. Ritrovatosi nuovamente senza nessuna fonte di reddito ha iniziato a bere e non rientrare dalla famiglia anche per alcuni giorni interi. Dopo un periodo dove la situazione diventava sempre più insostenibile ha deciso di abbandonare le proprie responsabilità lasciando la moglie sola a prendersi cura dei bambini.

La madre cercò un aiuto presso una piccola organizzazione di risparmio ricevendo un prestito per poter avviare una piccola attività di vendita di mais bollito, attività che gli dà un reddito insufficiente per sfamare i bambini e così costretti ad abbandonare la scuola.

In queste condizioni i bambini per trovare qualcosa da mangiare vanno presso dei nuovi campi per sfollati che sono nati a inizio del 2023 a causa dei recenti conflitti, per vedere se mescolandosi con gli sfollati riescono a ricevere qualche donazione.

L’intervento dell’orfanotrofio Sodas

Nell’obiettivo principale di scolarizzare i bambini, il centro Sodas si è mosso per portare un aiuto alla famiglia.

Viviane rimane a vivere con la sua famiglia ed essendo vicini di casa del centro Sodas passano ogni giorno per condividere il pranzo con gli altri bambini del centro. Se lei o i suoi fratelli sono ammalati, il centro cerca di aiutarli nelle cure necessarie.

L’attività lavorativa della madre di vendita di mais la obbliga a partire da casa molto presto la mattina per cercare il mais al mercato e lascia i bambini soli durante il giorno, il centro per aiutare a controllarli, li coinvolge anche nelle attività pomeridiane.

Il percorso scolastico di Viviane

Lo scorso anno Viviane aveva iniziato il secondo anno della scuola primaria, ma per mancanza di soldi per pagare le rette scolastiche, non ha terminato l’anno scolastico.

Sodas vorrebbe iniziare un percorso di sostegno alla madre per farla entrare in un gruppo solidale di risparmio creato nell’ambito delle iniziative di recupero economico delle famiglie, ma a oggi i pochi risparmi della madre non le consentono ancora di partecipare attivamente date le tante spese quotidiane.

Cosa significa attivare un’Adozione a Distanza ?

Adottare a Distanza Viviane è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Viviane la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Il sostenitore riceverà la foto del minore e potrà, se lo desidera, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendosi informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandosi direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderasse, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.

Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Viviane ti sta già aspettando.

Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Viviane. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. L’immagine è stata generata con l’Intelligenza Artificiale. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.