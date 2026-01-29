Repubblica Democratica del Congo. Dalla strada alla scuola: gli importanti progressi di Jojo.

Share Post Share Whatsapp Messenger

Grazie al sostegno garantito dal progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”, Jojo sta vivendo un percorso di crescita significativo, soprattutto sul piano scolastico e personale

Jojo era un bambino con alle spalle molti problemi familiari, incapace di concentrarsi sulla scuola e perennemente a rischio, vivendo spesso in strada. L’aiuto dell’Adozione a Distanza e il costante lavoro dell’assistente sociale e del team psicosociale del centro SODAS, uno degli orfanotrofi con i quali collabora Amici dei Bambini in Repubblica Democratica del Congo, hanno cambiato drasticamente la situazione, dando a Jojo una motivazione nuova e una rinnovata fiducia in se stesso.

La scuola e la famiglia

In passato, la frequenza scolastica di Jojo era fortemente compromessa da una situazione familiare molto difficile. Ogni sera era costretto ad assistere alle violente liti tra il padre, spesso ubriaco, e la madre, che faceva il possibile per garantire la sopravvivenza della famiglia. Questo clima di instabilità lo portava a un rendimento scolastico scarso e a frequenti bocciature. Nell’anno scolastico 2023-2024, vista la gravità della situazione, il team psicosociale ha richiesto l’intervento dell’avvocato di progetto per sensibilizzare i genitori sulle loro responsabilità e sulle conseguenze dei loro comportamenti. Il lavoro sinergico ha portato a un graduale miglioramento del contesto familiare: i bambini hanno smesso di passare il tempo in strada e hanno iniziato a sentirsi più sicuri e fiduciosi all’interno della famiglia.

L’intervento dell’assistente sociale

Nell’anno scolastico 2024-2025, dopo la bocciatura in quarta elementare, Jojo è stato trasferito in una scuola più vicina a casa, frequentata anche da altri bambini del Centro SODAS e riconosciuta per la buona qualità dell’insegnamento. Nonostante ciò, inizialmente sono riemersi comportamenti problematici. Per questo, fin dall’inizio dell’anno, l’assistente sociale ha pianificato azioni mirate in collaborazione con la scuola: sono state individuate le lacune, assegnati compiti supplementari e creati momenti di incoraggiamento durante le lezioni. Inoltre, Jojo ha iniziato a recarsi ogni giorno al Centro SODAS dopo la scuola per svolgere i compiti insieme agli altri bambini.

I risultati non hanno tardato ad arrivare

La proclamazione degli esiti del primo trimestre è stata per Jojo un momento di grande gioia: con orgoglio, accompagnato dalla mamma, ha mostrato i suoi voti al coordinatore del Centro SODAS, dichiarando entusiasta: “Ho preso il 71,3%”. Un gesto spontaneo che testimonia il suo impegno e il suo rinnovato interesse per lo studio.

Il progetto di adozione a distanza ha contribuito in modo determinante a rafforzare l’autostima di Jojo, permettendogli di credere nelle proprie capacità e di essere fiero dei risultati raggiunti, frutto di uno sforzo condiviso e di un sostegno costante.

Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio in Congo”?

Nonostante la situazione difficilissima dovuta agli scontri che non si placano, Ai.Bi. Amici dei Bambini, continua a portare aiuto alle bambine e ai bambini vittime di abbandono, grazie al sostegno garantito dal progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”.

Se vuoi aiutare anche tu i 137 bambini degli orfanotrofi FED e SODAS di GOMA, puoi aderire al progetto. Riceverai periodiche informazioni su di loro e potrai seguire tutte le attività che Ai.Bi. porta avanti per i bambini vittime di abbandono in Congo.

Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.

E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.

Anche questo progetto fa parte della campagna Emergenza Abbandono in Africa. Puoi fare una donazione cliccando qui.