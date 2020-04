Coronavirus. Devo comprare delle mascherine per me e mio figlio. Quali scegliere?

Buongiorno, in seguito all’ultima circolare del Viminale sull’emergenza Coronavirus ho appreso che posso portare mio figlio con me a fare la spesa. Vorrei comprare online delle mascherine per lui e per me. Ma non riesco a capire quali scegliere. Potreste aiutarmi? Luca

Caro Luca,

la tua domanda su quali mascherine comprare e scegliere per proteggersi dal Coronavirus è sempre più frequente. Tuttavia è necessario fare alcune precisazioni. Il Coronavirus non resta sospeso nell’aria, ma si posa sulle superfici. Per questo le quattro regole fondamentali, sono: mantenere la distanza dagli altri di almeno un metro, lavarsi le mani ogni volta che si rientra in casa, evitare sempre di toccarsi naso, bocca e occhi e usare guanti monouso in lattice tutte le volte che entriamo in contatto con superfici toccate da molte altre persone, come corrimano, maniglie, pulsantiere dell’ascensore o del bancomat, carrelli del supermercato.

Per quanto riguarda la protezione della bocca e del naso, farlo con la sciarpa o con mascherine fai da te di tessuto o di altro materiale non garantisce adeguata sicurezza. Ci sono poi diversi tipi di mascherine. Le semplici mascherine utilizzate a scopo igienico, come quelle impiegate nell’industria alimentare o nella ristorazione, che si trovano in giro a pochi centesimi, non sono pensate per proteggere le vie respiratorie. Non c’è quindi garanzia di protezione da infezioni virali.

Le mascherine chirurgiche invece sono dispositivi di protezione individuale pensati proprio per ridurre i rischi di infezione tra i sanitari. Queste proteggono da schizzi grossolani, ma non è detto proteggano dalle goccioline di respirazione di una persona eventualmente contagiata e, comunque, sono usa e getta.

Coronavirus. Mascherine: quali scegliere? Ecco le più efficaci

Le più efficaci in assoluto sono le maschere dotate di filtri, chiamate respiratori con filtranti facciali. L’efficacia filtrante viene indicata con sigle FFP1 a FFP3. Le FFP2 e FFP3 hanno un’efficacia filtrante rispettivamente del 92% e del 98% e sono certamente le più indicate per la protezione da Covid-19. Dopo qualche ora il filtro si esaurisce e anche queste devono essere sostituite.

Prima di indossare qualsiasi mascherina bisogna sempre e comunque lavarsi le mani e, se possibile, passarle con del disinfettante. La mascherina andrebbe indossata dall’elastico, evitando di toccarla.

In generale, comunque, questo tipo di protezioni sono utili in contesti in cui non si può fare a meno di venire a contatto con altri, o in ambienti vissuti da più persone. Sicuramente il supermercato, l’ascensore e i mezzi pubblici sono tra questi.

Un caro saluto

Staff Ai.Bi.