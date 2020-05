Coronavirus in Kenya. Amici dei Bambini con gli ultimi degli ultimi: i bambini di strada e abbandonati di Nairobi

Per i 113 bambini del Al Kwetu Home of Peace e del Vijiji Home of Light corsi di sensibilizzazione, presidi igienici e cibo. Anche tu puoi fare molto

Durante l’emergenza Coronavirus, Ai.Bi. – Amici dei Bambini ha realizzato attività straordinarie di supporto per due degli istituti con cui collabora in Kenya. Kwetu Home of Peace, a Nairobi, è un centro di riabilitazione per bambini di strada abbandonati dai genitori biologici o dalla loro famiglia allargata, attivo dal 1993. È composta da un centro provvisorio in cui il bambino rimane tra i tre e i sei mesi mentre gli assistenti sociali rintracciano la famiglia e definiscono la storia del bambino e come poter intervenire a supporto. Dopo sei mesi al primo centro i bambini vengono trasferiti in un centro di riabilitazione in cui rimangono un periodo di massimo due anni durante i quali vengono iscritti a scuola e iniziano o ricominciano il loro percorso di educazione formale.

I bambini di Kwetu sono tutti maschi e hanno tra gli 8 e i 15 anni, in totale sono 78.

Vijiji Home of Light è invece una struttura di accoglienza per minori vulnerabili, orfani o abbandonati situata a quattro chilometri da Isinya, nella contea di Kajiado. Lavora con il Dipartimento dei Servizi Sociali da cui provengono la totalità dei bambini accolti all’interno del centro e accoglie circa 35 bambini e bambine.

Coronavirus in Kenya: gli interventi per i bambini dei centri Kwetu e Vijiji

Durante l’emergenza Covid-19, Ai.Bi. – Amici dei Bambini a Kwetu come a Vijiji è stato realizzato un corso di sensibilizzazione sia per gli operatori del centro che per i bambini. Al Kwetu sono stati forniti di cartelloni informativi sul Covid-19 e di volantini da distribuire anche tra le comunità vicine, sono stati forniti presidi di prevenzioni (mascherine lavabili, mascherine chirurgiche e guanti) oltre che saponi, detersivi e igienizzanti per mantenere igiene e pulizia negli spazi comuni. Sono state consegnate forniture alimentari in base alle richieste del centro. Al Vijiji ibambini sono stati coinvolti nella “lezione” preparando poesie e discorsi a tema Covid-19. Per far fronte alla chiusura delle scuole e quindi alla spesa alimentare non prevista, tramite il supporto di Ai.Bi. sono stati consegnati al centro beni alimentari per garantire una dieta sana ed equilibrata ai bambini. Sono stati inoltre acquistati saponi, detergenti e disinfettanti per aumentare il livello igienico delle persone e dei bambini presenti nel centro oltre a mascherine lavabili e mascherine chirurgiche, guanti e materiale ricreativo-didattico.

Sono stati inoltre consegnati posters in lingua inglese per aumentare la consapevolezza e la conoscenza e volantini in lingua swahili per facilitare la comprensione anche a chi non è fluente in inglese, i volantini sono stati inoltre distribuiti anche alla comunità circostante attraverso i capi villaggio.

Queste attività sono supportate grazie alla campagna di Amici dei Bambini “Emergenza Coronavirus, l’#Accoglienzanonsiferma”. Anche tu puoi fare molto, con una semplice donazione.

