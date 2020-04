Coronavirus. Per il conferimento dell’incarico all’ente è sufficiente una autocertificazione?

Buongiorno, Ho ricevuto finalmente il decreto di idoneità all’adozione internazionale. Purtroppo, verosimilmente a causa dei blocchi imposti per il contenimento del Coronavirus, non riesco a produrre i certificati per il conferimento dell’incarico all’ente autorizzato, perchè gli uffici giudiziari dal 3 marzo non hanno ancora risposto. Può bastare una autocertificazione? Giulia

Buongiorno Giulia,

in questo particolare periodo contraddistinto da restrizioni straordinarie per il Coronavirus, con le persone che di fatto non possono uscire di casa e con molti uffici pubblici chiusi o comunque che non svolgono le attività “ordinarie”, Amici dei Bambini si è organizzato per fare in modo che le coppie interessate possano continuare a portare a termine regolarmente la procedura per la formalizzazione del conferimento di mandato all’Ente.

Innanzitutto, lo “scambio” dei documenti firmati tra la famiglia e Ai.Bi. può avvenire, oltre che per raccomandata, anche via posta certificata. E’ dunque sufficiente essere già in possesso di un account di posta certificata, o aprirne appositamente uno, per potere inviare all’Ente i documenti necessari per il conferimento incarico senza doversi recare in Posta.

Amici dei Bambini invia alle coppie che ne fanno domanda copia dell’“Atto di conferimento di incarico”, delle “Condizioni generali”, della “Scheda costi”, dell’ “Impegno di post adozione” e della “Dichiarazione di responsabilità”. Tale documentazione dovrà essere compilata, datata e firmata e restituita all’Ente, come detto, anche via posta certificata.

Insieme ai documenti sopra indicati, viene solitamente richiesto alle coppie che intendono conferire mandato di fornire copia dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti aggiornati per verificare l’esistenza di eventuali condanne penali e civili o procedimenti in corso. Per evitare rallentamenti in attesa che le Procure riprendano a lavorare regolarmente, in questo periodo così particolare Amici dei Bambini accetta ai fini del conferimento una semplice autocertificazione dei coniugi.

Per ultimare la procedura del conferimento di mandato, infine, sarà sufficiente per una coppia effettuare – anche da casa attraverso i servizi di home banking – il primo bonifico richiesto a copertura dei servizi forniti dall’Ente in Italia.

Michele Torri

Ufficio Adozioni Internazionali Ai.Bi. – Amici dei Bambini