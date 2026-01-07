Corporate Family Responsibility: prevenzione e benessere relazionale in azienda

Share Post Share Whatsapp Messenger

Un ambiente di lavoro più sicuro inizia dalle relazioni. La risposta di Ai.Bi. al Decreto-legge 159/2025 di prevenzione alla violenza nei luoghi di lavoro

Il mondo del lavoro sta attraversando una fase di profonda trasformazione, che coinvolge non solo i modelli organizzativi, ma anche le responsabilità sociali delle imprese. In questo contesto, il Decreto-legge 159/2025 (pubblicato il 31 ottobre 2025) ha introdotto un obbligo chiaro: tutte le aziende sono tenute ad adottare misure concrete per la prevenzione delle condotte violente e moleste nei luoghi di lavoro.

Non si tratta soltanto di adempiere a un requisito normativo, ma di promuovere ambienti di lavoro sicuri, rispettosi e inclusivi, nei quali ogni persona possa sentirsi tutelata, ascoltata e valorizzata.

Il contributo della Corporate Family Responsibility (CFR)

Per rispondere a questa sfida, Ai.Bi. Amici dei Bambini mette a disposizione delle imprese il programma di Corporate Family Responsibility (CFR): un percorso strutturato di formazione e consulenza che interviene alla radice del problema, ponendo al centro il benessere relazionale.

Prevenire violenza e molestie in ambito lavorativo significa, infatti, investire sulla qualità delle relazioni quotidiane, promuovendo una cultura fondata su rispetto, collaborazione e responsabilità condivisa.

Un approccio culturale, non solo operativo

La CFR non è un semplice insieme di attività, ma un vero e proprio approccio culturale che accompagna le aziende nel costruire contesti di lavoro più sani e sostenibili attraverso:

Formazione mirata , per supportare dipendenti e management nella gestione dei conflitti, nella comunicazione efficace e nella creazione di un clima organizzativo positivo.

, per supportare dipendenti e management nella gestione dei conflitti, nella comunicazione efficace e nella creazione di un clima organizzativo positivo. Sportelli aziendali di promozione del benessere relazionale , spazi di ascolto e supporto dedicati ai lavoratori, pensati per intercettare e prevenire situazioni di disagio, favorendo coesione e fiducia interna.

, spazi di ascolto e supporto dedicati ai lavoratori, pensati per intercettare e prevenire situazioni di disagio, favorendo coesione e fiducia interna. Consulenza personalizzata, finalizzata a integrare i valori del rispetto e della collaborazione all’interno delle politiche e delle pratiche aziendali.

Un investimento che consente alle imprese di rispondere agli obblighi di legge, ma anche di rafforzare la propria reputazione, migliorare il clima interno e incrementare la qualità della vita lavorativa.

L’esperienza di Ai.Bi. al servizio delle imprese

Da oltre trent’anni, Ai.Bi. Amici dei Bambini è impegnata nella tutela dei diritti dei bambini e nel sostegno alle famiglie. Questa esperienza viene oggi messa al servizio del mondo aziendale, con l’obiettivo di diffondere una cultura del benessere relazionale che unisca vita lavorativa e dimensione familiare, prevenendo il disagio prima che si trasformi in conflitto.

Contatti

Le aziende interessate ad approfondire l’attivazione di percorsi di formazione e sportelli aziendali di promozione del benessere relazionale, in linea con il Decreto-legge 159/2025, possono scrivere a aziende@aibi.it.

Maggiori informazioni: Corporate Family Responsibility.