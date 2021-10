Da mercoledì 20 ottobre i primi cambiamenti della “nuova TV”. 15 canali solo in HD

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

9 canali Rai e 6 Mediaset dal 20 ottobre visibili solo in HD. Primo passo del cambio di tecnologia che arriverà per tutte le televisioni. Ma per cambiare apparecchio c’è il bonus TV

Come ampiamente previsto, il prossimo anno si annuncia molto movimentato per la televisione, intesa, questa volta, come “hardware” più che come contenuti.

Nel corso del 2022 e del 2023 il grosso cambiamento riguarderà il passaggio alla nuova tecnologia di trasmissione del digitale terrestre DVB T2, indispensabile per la rete mobile 5G e che consentirà di migliorare la qualità delle immagini. A passaggio avvenuto, solo i televisori compatibili con il nuovo sistema saranno in grado di captare il segnale e trasmettere le immagini, da qui l’incentivo del bonus TV pensato proprio per agevolare l’acquisto di nuovi apparecchi.

L’alta definizione primo passaggio della “nuova TV digitale”

Ma da mercoledì 20 ottobre i cambiamenti inizieranno già ad arrivare. Nello specifico, nove canali tematici Rai (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola) e sei canali Mediaset (TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV) trasmetteranno unicamente in alta definizione e, quindi, saranno ricevibili solo da apparecchi compatibili.

L’HD è una tecnologia che già da tempo è prevista da tanti televisori e, quindi, il cambiamento potrebbe avere un impatto piuttosto relativo sugli utenti: per avere un’idea se il proprio televisore sia compatibile o meno basta sintonizzarsi sin d’ora sui canali che già vengono trasmessi in alta definizione. Per esempio, il canale 501 per Raiuno Hd, il 505 per Canale 5 Hd o il 507 per La7 Hd. Se non si dovesse vedere alcun segnale, significa che il televisore attualmente in uso non è predisposto per l’alta definizione.

Il prossimo passaggio della nuova tv digitale sarà la tecnologia DVB T2

Viceversa, anche se i canali in alta definizione si ricevessero bene, ciò non significa che l’apparecchio sia pronto per il successivo passaggio tecnologico accennato sopra.

Per verificare questo secondo requisito bisogna andare ai canali di test numero 100, per la Rai, e numero 200 per Mediaset. Se si legge la scritta “Test HEVC Main10” la TV è compatibile con la nuova tecnologia che, come detto, entro il 2023 sostituirà del tutto la precedente. Altrimenti servirà cambiare l’apparecchio, magari approfittando del bonus tv.