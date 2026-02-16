Pronto il decreto energia: in arrivo sconti sulla bolletta della luce

PREMESSA

Questo sito internet è di proprietà di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS, titolare del trattamento dei dati di navigazione in base al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e alle altre norme applicabili sulla protezione dei dati personali.

L’utilizzo di questo sito Web (e di ogni altro sito gestito da Ai.Bi.) comporta l’accettazione, da parte dell’utente, dell’uso di cookies (e tecnologie analoghe) come spiegato nella presente informativa. In particolare, navigando in esso, si accetta l’uso dei cookies di analisi, pubblicità, marketing e profilazione, funzionalità per gli scopi di seguito descritti.

L’accettazione dei cookies di profilazione, manifestata dall’utente in occasione della sua adesione a una o più delle iniziative proposte attraverso il sito, implica il consenso dell’utente all’aggiunta al proprio profilo, già esistente nelle banche dati di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS, di questi cookies.

Nel caso in cui l’utente non intenda accettare l’uso dei cookies per finalità di analisi, pubblicità, profilazione, ha la possibilità di modificare l’impostazione del proprio browser secondo le modalità descritte nella sezione “Come controllare ed eliminare i cookies”.

COSA SONO I COOKIES?

I cookies sono una sorta di “promemoria”, brevi “righe di testo” contenenti informazioni che possono essere salvate sul computer di un utente quando il browser (es. Chrome, FireFox o InternetExplorer) richiama un determinato sito web. Grazie ai cookies il server invia informazioni che verranno rilette e aggiornate ogni volta che l’utente tornerà sul quel sito. In questo modo il sito web potrà adattarsi automaticamente all’utente migliorandone l’esperienza di navigazione.

Durante la navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookies che sono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (es.: immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. Possono esserci, quindi, sotto questo profilo:

Cookies diretti, inviati direttamente da questo sito al dispositivo dell’utente Cookies di terze parti, provenienti da una terza parte ma inviati per nostro conto. Il presente sito usa i cookies di terze parti per agevolare l’analisi del nostro sito Web e del loro utilizzo (come descritto di seguito).

A COSA SERVONO I COOKIES?

I cookies sono principalmente utilizzati per:

• Migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente all’interno del sito.

• Fornire al gestore del sito informazioni sulla navigazione degli utenti anche per ottenere dati statistici sull’uso del sito e migliorarne la navigazione.

• Veicolare messaggi pubblicitari.

Più in dettaglio, in funzione della loro finalità di utilizzazione, i cookies si distinguono in:

COOKIES TECNICI: sono utilizzati per permettere la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o per erogare un servizio espressamente richiesto dall’utente. Non sono utilizzati per altre finalità. Nella categoria dei cookies tecnici, la cui utilizzazione non richiede il consenso dell’utente, si distinguono: a) Cookies di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito Web (es.: per autenticarsi ed accedere alle aree riservate). L’uso questi cookies (che non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’utente e sono automaticamente eliminati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione d’identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. b) Cookies analytics: se sono utilizzati soltanto per raccogliere informazioni in forma aggregata, sul numero di utenti che visitano il sito e come lo visitano c) Cookies di funzionalità: permettono all’utente dii navigare in base a una serie di criteri selezionati (es.: lingua o servizi cui si è aderito) per migliorare il servizio reso all’utente. COOKIES DI PROFILAZIONE: sono volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati per inviare messaggi promozionali mirati in funzione delle preferenze manifestate durante la sua navigazione in rete. Questi cookies sono utilizzabili per tali scopi soltanto con il consenso dell’utente. a) Cookie di pubblicità: forniscono dei contenuti sul nostro sito web mediante terze parti. I dati raccolti dalle terze parti possono essere utilizzati per scopi ulteriori, ivi compresi quelli pubblicitari. L’utente può manifestare positivamente o negativamente il proprio consenso a tale uso facendo riferimento alle cookies policy delle terze parti. b) Cookie analytics e di pubblicità di terze parti: sono impostati per raccogliere informazioni sul modo in cui i visitatori utilizzano il sito, ivi compreso il numero di visitatori, i siti di provenienza e le pagine visitate sul nostro sito web.

QUALI COOKIES USA Ai.Bi. sul sito internet www.aibi.it

Si tratta di:

COOKIES STRETTAMENTE NECESSARI

Detti anche cookies “tecnici”, sono fondamentali per navigare all’interno del sito utilizzando tutte le sue funzionalità, come ad esempio l’accesso alle aree riservate. Questi cookies non raccolgono informazioni da utilizzare per fini commerciali. Non è prevista la disattivazione di questi cookies.

COOKIES DI PRESTAZIONE

Detti anche cookies “statistici”, raccolgono e analizzano le informazioni sull’uso del sito da parte dei visitatori (pagine visitate, numero di accessi, tempo di permanenza nel sito, ecc.) per fornire all’utente una migliore esperienza di navigazione. Questi cookies non raccolgono informazioni che possano identificare l’utente. Rientrano in questa categoria i cookies impostati dalle seguenti soluzioni tecnologiche: Google Analytics*

*Google Analytics

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc., che utilizza dei “cookies” consistenti in file di testo che si depositano sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare la modalità di utilizzo del sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web (compreso il Vostro indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.

Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per i fini sopraindicati (https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/?fg=1)

Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma così facendo non si è più in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.

Per impedire a Google il rilevamento di un cookie va scaricato e installato questo plugin per il browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

COOKIES DI PROFILAZIONE

Detti anche “cache cookies”, sono utilizzati per raccogliere informazioni sui siti web e sulle singole pagine visitate dagli utenti, sia sul nostro sito che al di fuori dello stesso (il che potrebbe indicare, a titolo esemplificativo, interessi o altre caratteristiche degli utenti). Questi cookies sono utilizzati per fornire pubblicità e comunicazioni commerciali più pertinenti agli interessi dell’utente, profilandolo. Sono utilizzati, inoltre, per limitare il numero di volte in cui una pubblicità è mostrata e per misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie. Utilizziamo queste informazioni per compilare rapporti e per migliorare il nostro sito web. Questi cookie restano sul computer del visitatore fino a quando non vengono eliminati e fanno da promemoria dell’avvenuta visita del sito web. Inoltre, essi possono indicare se l’utente è arrivato sul nostro sito web attraverso un link pubblicitario.

Queste informazioni vengono condivise con terze parti i quali, unitamente alle informazioni relative alle modalità di fruizione di altri siti web dell’utente stesso e previo suo consenso, potrebbero utilizzarle anche per scopi diversi da quelli di analisi (ad esempio individuando interessi e comportamenti comuni a diversi gruppi di utenti che visitano i nostri (e altri) siti web.

TECNOLOGIE ANALOGHE AI COOKIES

Come nel caso di molti siti web, utilizziamo tecnologie analoghe ai cookies, compresi gli oggetti condivisi locali (anche noti come “flash cookie”), l’analisi della cronologia del browser, le impronte digitali dei browser e i pixel tag (anche noti come “web beacon”). Queste tecnologie forniscono a noi e ai nostri fornitori informazioni su come il sito e il suo contenuto sono utilizzati dai visitatori, e ci consentono di identificare se il computer o il dispositivo ha visitato i nostri o altri siti in passato.

I nostri server raccolgono automaticamente l’indirizzo IP dell’utente; in questo modo, possiamo associare tale indirizzo al nome del dominio utente o a quello del suo Internet Provider. Potremmo anche raccogliere alcuni “dati clickstream” relativi all’utilizzo del sito. I dati clickstream includono, ad esempio, informazioni relative al computer o dispositivo utente, al browser e al sistema operativo e relative impostazioni, alla pagina di provenienza, alle pagine e ai contenuti visualizzati o cliccati durante la visita oltre ai tempi e alle modalità di tali operazioni, agli elementi scaricati, al sito visitato successivamente al nostro, e a qualsiasi termine di ricerca inserito su nostro sito o su un sito di reindirizzamento.

OME CONTROLLARE ED ELIMINARE I COOKIES

è possibile modificare le impostazioni del browser affinché i cookies non possano essere memorizzati sul dispositivo. A tal fine, occorre seguire le istruzioni fornite dal browser (in genere si trovano nei menu “Aiuto”, “Strumenti o “Modifica”). La disattivazione di un cookie o di una categoria di cookies non li elimina dal browser. Pertanto, tale operazione dovrà essere effettuata direttamente nel browser.

Se si vogliono cancellare, disabilitare o ripristinare i cookie presenti sul tuo computer, è possibile utilizzare le pagine di configurazione cookie messe a disposizione da eventuali fornitori di contenuti di terze parti, oppure tramite le opzioni del browser dell’utente.

Di seguito riportiamo un elenco di istruzioni per gestire i cookie in relazione ai browser più diffusi:

Se si usa un dispositivo mobile, occorre fare riferimento al suo manuale di istruzioni per scoprire come gestire i cookies.

Per ulteriori informazioni sui cookies, anche su come visualizzare quelli che sono stati impostati sul dispositivo, su come gestirli ed eliminarli, visitare www.allaboutcookies.org.