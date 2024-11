Educare il Domani. Violenza tra giovanissimi: una crisi sociale da affrontare

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Povertà educativa, famiglie in crisi e disinteresse collettivo. Dal caso di Giugliano, la violenza giovanile rivela un disagio sociale profondo a cui dobbiamo rispondere con progetti di sostegno

Ancora una volta, un episodio di violenza giovanile scuote il nostro Paese. A Giugliano, in provincia di Napoli, un bambino di appena 10 anni ha accoltellato un 13enne durante una lite per un pallone. La vittima, ferita alla gamba sinistra, ha dichiarato di non conoscere il suo aggressore. Un evento che sconcerta non solo per l’età dei protagonisti, ma anche per la banalità del motivo scatenante.

Questo episodio si aggiunge ad altri fatti di cronaca che vedono minorenni protagonisti di aggressioni violente. A Marino, vicino Roma, una ragazzina di 12 anni ha accoltellato un compagno di classe nella scuola media che frequentano: il motivo? Il ragazzo avrebbe informato i professori che la coetanea aveva copiato i compiti.

Questi casi, seppur scioccanti, non sono isolati. In Campania, una serie di omicidi giovanili sta delineando un quadro inquietante di degrado sociale e culturale. I recenti casi di Francesco Pio Maimone, Santo Romano e Arcangelo Correra raccontano una realtà in cui il valore della vita sembra essere sopraffatto dalla violenza.

Storie di vite spezzate in Campania

Francesco Pio Maimone, un giovane pizzaiolo di 18 anni, è stato ucciso a Mergellina nel marzo 2023 a causa di una lite futile sfociata in un’aggressione armata. Solo pochi mesi dopo, Santo Romano, ventenne e promessa del calcio, è stato assassinato a San Sebastiano al Vesuvio. Entrambi gli omicidi condividono un contesto di insensatezza, in cui contrasti banali sono degenerati in tragedie.

Questi episodi non rappresentano eccezioni, ma segnali di un malessere diffuso. La violenza tra giovani, spesso alimentata da difficoltà economiche, carenze educative e contesti familiari complessi, è diventata un fenomeno sempre più frequente.

Una sfida collettiva per il futuro dei giovani

Non possiamo ridurre queste tragedie a semplici notizie di cronaca. La violenza giovanile è uno specchio dei problemi della nostra società e richiede un intervento collettivo. Famiglie, scuole e istituzioni devono assumersi la responsabilità di prevenire queste situazioni. È necessaria una riflessione profonda su quali strumenti mettere in campo per promuovere una cultura del rispetto e della non violenza.

Un fattore determinante è la cosiddetta “povertà educativa”, strettamente correlata alla povertà economica. In Italia, oltre 3,5 milioni di minori vivono in condizioni di disagio economico, una realtà che limita gravemente le opportunità di sviluppo personale e sociale. In questo contesto, Ai.Bi. ha attivato iniziative per contrastare la povertà educativa, in particolare nelle zone di Napoli e Salerno.

Questi interventi sono fondamentali, ma non sufficienti. Serve una presa di coscienza collettiva per costruire un futuro diverso per i nostri giovani. La prevenzione della violenza è una responsabilità condivisa: ogni cittadino, come membro della comunità, è chiamato a fare la propria parte.

Il progetto “Educare il Domani”

La povertà educativa è una diretta conseguenza della povertà economica che affligge oltre 3,5 milioni di minori in Italia. Questa condizione limita le opportunità future e contribuisce all’abbandono scolastico precoce. Ai.Bi. si impegna a contrastare queste sfide attraverso il progetto Educare il Domani.

L’iniziativa mira a contrastare la povertà educativa, l’esclusione sociale e l’indigenza sostenendo i centri di aiuto alla famiglia “Pan di Zucchero”, ideati da Ai.Bi. oltre 10 anni fa per essere vicina ai bisogni di bambini, ragazzi e famiglie sul territorio.

