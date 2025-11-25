Bolivia. Eylen: 5 anni, cerca qualcuno che voglia prenderla per mano

Orfana di padre e con una madre con problemi di alcool, Eylen ha trovato accoglienza all’orfanotrofio Nino Jesus, ma ora ha bisogno di un po’ di affetto per guardare con serenità al futuro. Prendi la sua piccola mano adottandola a distanza
Eylen è una bambina orfana di padre, morto a causa di una peritonite. La madre l’aveva conosciuto una volta finita una precedente relazione da cui era nato un altro figlio (che vive sotto la tutela del padre).
Rimasta vedova, la donna ha intrapreso una nuova relazione, caratterizzata da frequenti discussioni tali da costringere i vicini a chiamare più volte le forze dell’ordine. La mamma e il suo nuovo compagno, oltre a discutere, consumavano regolarmente alcolici e trascuravano la bambina, costantemente esposta a un ambiente pericoloso.
L’intervento dei Servizi Sociali
Gli operatori sociali hanno effettuato una valutazione della situazione e hanno constatato che Eylen si trovava in una condizione di rischio. La bambina non frequentava la scuola materna o, quando andava, si presentava sporca e affamata. Nel corso dell’indagine è stato possibile rintracciare la nonna materna, unico familiare disponibile, che tuttavia, a causa della sua età (80 anni), non è in grado di occuparsi della piccola.
La madre aveva riferito di avere un familiare paterno che avrebbe potuto assumere la tutela della figlia ma, una volta individuato dai servizi e dopo una prima manifestazione di disponibilità, la persona non si è presentata al colloquio per il quale era stata convocata.
Andare oltre l’orfanotrofio
A quel punto, per Eylen si sono aperte le porte dell’orfanotrofio Nino Jesus. Appena arrivata, la bambina ha dimostrato di non avere alcuna routine né abitudini, e risultava evidente che avesse vissuto in un ambiente caotico. Non ha però presentato difficoltà di adattamento e ha un ottimo rapporto con la sua educatrice. Frequenta regolarmente la scuola materna ed è una bambina intelligente, allegra, che socializza e gioca con gli altri bambini senza difficoltà.
A livello psicologico dimostra un ritardo nello sviluppo dovuto alla mancanza di stimolazione, mentre ancora non ha documenti d’identità.
Proprio quest’ultimo particolare dimostra di quanto aiuto abbia ancora bisogno Eylen. Un aiuto che non può arrivare solo dalle istituzioni ma che deve poter contare sul sostegno di qualcuno che si prenda a cuore il suo futuro.
Attivare un’Adozione a Distanza significa proprio questo: prendere per mano Eylen, dimostrarle che c’è qualcuno, anche al di fuori delle mura dell’orfanotrofio, che si preoccupa per lei, e accompagnarla verso un futuro che è ancora possibile!
Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?
Adottare a Distanza Eylen è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una minore in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire ad Eylen la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarla a trovare. Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Eylen ti sta già aspettando!
Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Eylen. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.