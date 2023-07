Fame di Mamma. Chi va a Matera e chi va a Lignano Sabbiadoro. Le vacanze al mare per i bambini e i ragazzi delle comunità familiari Ai.Bi.

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dalle sculture di sabbia al minigolf, dalle gite in quad alla visita a Matera: tante emozioni e sorrisi per i bambini e i ragazzi delle comunità familiari… Per qualcuno di loro è stata la prima vacanza al mare, nella vita

Dopo un anno molto intenso, per ricaricare le pile e fare il pieno di vitamina D, le comunità familiare di Ai.Bi. sono andati al mare per godersi le meritate vacanze.

Tutti insieme verso la Basilicata

Ignorando presagi funesti di code in tangenziale/autostrade e cantando a squarciagola la Calimero Dance, il gruppo ha imboccato l’A1. Direzione: Basilicata.

Si è quindi optato per una sistemazione in bungalow di legno e la vita a stretto contatto con la nature e gli abitanti del posto. È stato bello conoscere Gennaro, Domenico e Peppino, tre degli ambulanti che ogni giorno facevano fare il pieno di vitamine i bambini, con sacchetti di succosa e matura frutta, consumata in spiaggia.

Qua, hanno organizzato gare di ardite sculture di castelli e grattacieli di sabbia. Alessandro ha vinto il primo premio: una bottiglietta di Coca-Cola.

Quando i bambini hanno avuto l’opportunità di fare un giro in Quad per le stradine nei dintorni, si sono molto emozionati. Il piccolo Federico ha detto che in sella si è sentito un po’ un pirata dei campi.

E, infine, vista la vicinanza a Matera, non poteva mancare la gita a visitare i Sassi, dal 1993 Patrimonio Unesco.

La trasferta marittima di Casa Pinocchio

Anche i ragazzi di Casa di Pinocchio sono partiti per qualche giorno di vacanza e, accompagnati dagli educatori Alessandro e Marta, si sono diretti verso Lignano Sabbiadoro (UD) con il pulmino della comunità.

La loro meta era il villaggio Bella Italia Efa Village: Villaggio Vacanze a Lignano Sabbiadoro, un luogo immerso nella pineta con accesso diretto al mare adriatico, concepito per gruppi organizzati.

Qui, oltre a rilassarsi e giocare in spiaggia, i ragazzi hanno usufruire delle varie strutture sportive presenti all’interno del villaggio: campi da calcio e calcetto, beach volley, bocce e piscine con scivoli e giochi d’acqua.

Appena arrivati, i ragazzi si sono cambiati e hanno messo il costume e sono corsi in spiaggia.

La prima volta al mare

Adolescenti sì, ma anche un po’ bambini, con la voglia di giocare e vivere spensierati la loro vacanza al mare, che per qualcuno era la prima in assoluto nella vita.

Non sono mancati giochi di rito come la partita a racchettoni e la copertura di un compagno con la sabbia.

La sera, hanno mangiato una pizza e per poi dirigersi al centro di Lignano, dove alcuni ragazzi hanno affittato i risciò per gareggiare sulle piste ciclabili e altri si sono cimentati in divertenti sfide a minigolf.

Dopo tre giorni di sole, mare e divertimento, i ragazzi sono rientrati a Casa di Pinocchio portando con loro il ricordo indelebile di una vacanza da favola.

Un’Adozione a Distanza in Italia

Sostieni anche tu le attività del progetto Fame di Mamma, che Ai.Bi. porta avanti in Italia, a sostegno delle strutture che ospitano: i minori in comunità familiari, i bambini con le loro madri nelle comunità mamma- bambino e negli alloggi per l’autonomia e gli adolescenti in necessità. Puoi farlo con un contributo di appena 10 euro al mese, aderendo al progetto “Adotta a distanza un famiglia in Italia”. Scopri come fare QUI.

E ricorda: le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali