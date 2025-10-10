Faris. Adozione Internazionale. Una finestra sul Sud America

La Scuola di Relazioni Familiari di Ai.Bi. Amici dei Bambini propone un webinar gratuito per raccontare le differenti culture, lingue e tradizioni del Sud America. Appuntamento lunedì 13 ottobre alle ore 18.00
Spesso capita che con i luoghi lontani e con i quali, magari, si ha poca familiarità, si finisca per racchiudere un un’unica definizione generica un mondo di abitudini, culture e tradizioni differenti. Succede, per esempio, che si parli di Sud America sia per riferirsi a qualcosa che accade a Bogotà, in Colombia, come a Santiago del Cile, che da Bogotà dista oltre 6mila chilometri. Quanti da Milano a Novosibirsk, in Siberia.
Un mondo da conoscere
Va da sé che quando con il Sud America si ha a che fare perché in quel Continente vive il bambino destinato a tornare a essere figlio all’interno di una famiglia (o che già è stato accolto), attraverso l’Adozione Internazionale, la conoscenza delle differenti abitudini, della lingua e delle varie caratteristiche diventa molto importante.
Per iniziare ad avere qualche nozione di questa terra straordinaria, in cui convive un complesso di tradizioni indigene precolombiane, influenze europee e più recenti apporti di altre culture, Faris, la Suola di Relazioni Familiari di Ai.Bi. Amici dei Bambini, propone il webinar “Adozione, uno sguardo sudamericano: cultura, tradizioni, abitudini”.
Un momento, gratuito, per analizzare come questa ricchezza storica si manifesti in vibrante musica e danze come la salsa, il tango e la cumbia; in lingue come lo spagnolo e il portoghese; in differenti religioni, architetture e gastronomie che, insieme, danno vita a un forte senso di identità nazionale e regionale.
Appuntamento lunedì 13 ottobre
Il webinar, in programma lunedì 13 ottobre alle ore 18.00, si rivolge a tutte le famiglie affidatarie e a quelle adottive, sia che siano ancora in preparazione, in attesa o abbiano già portato a termine l’adozione.
A condurre l’incontro sarà la psicologa Sabrina Talia Ore.
Maggior informazioni sulla pagina dedicata o contattando la segreteria Faris alla mail faris@fondazioneaibi.it