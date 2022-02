FarisWeek. Settimana di novità con il laboratorio dei papà e il webinar sugli adolescenti

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Ricchissima di proposte la settima del Faris dal 21 al 27 febbraio. Si comincia con il nuovo “laboratorio dei papà”, e si prosegue parlando di adozione, spiritualità, adolescenti e affido familiare. L’offerta on demand aggiunge un nuovo episodio, gratuito, di FraisTalks

Martedì 22 febbraio

FARIS – Family Relationship International School

Il laboratorio dei papà

On Line

Ore: 18.00

Gratuito

Il ruolo del papà ha subìto e continua a subire profondi cambiamenti. Siamo ben lontani da quel momento storico dove, culturalmente, la figura paterna rappresentava l’autorità indiscutibile. Nel corso degli anni si è voluto sottolineare come tale figura dovesse essere formata secondo i canoni dell’assertività e dell’autorevolezza. In concreto, il ruolo del padre è entrato in crisi, declinandosi spesso in quello che viene oggi definito “mammo”. Eppure, anche gli uomini che diventano e che sono papà possono attivare alcune capacità in potenza, imparando a svolgere l’importante funzione educativa che è specifica e che a loro compete.

Il laboratorio dei papà è un momento e uno spazio di incontro e di confronto su tematiche educative riguardante il ruolo e la funzione paterna nel processo di cura e di sviluppo dei propri figli. Attraverso la presentazione di immagini, filmati, suggestioni e situazioni concrete, i papà potranno confrontarsi in un contesto pedagogicamente orientato.

L’incontro è condotto dal dott. Diego Moretti, pedagogista formatore, padre di 4 figli e direttore didattico di Faris – Family Relationship International School.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it



FARIS – Family Relationship International School

L’Adozione di un figlio: un dono “per sempre”

On Line

Ore: 21.00

Gratuito

Il webinar è rivolto a tutte le persone che desiderano vivere un’esperienza di accoglienza adottiva o rivivere emozioni e motivazioni che hanno caratterizzato la propria scelta di accogliere un figlio… “per sempre”.

Durante il corso verrà affrontato il meraviglioso cammino di rinascita, di vite inserite in una nuova relazione fondata sull’amore.

Un bambino fino ad allora sconosciuto, da tanti anni atteso, improvvisamente diventa figlio… e la sua storia, il suo dolore, le sue ferite diventano parte di noi, della nostra stessa vita per sempre.

“Un solo uomo e una sola donna, capaci di rischiare e di sacrificarsi per un figlio d’altri, e non solo per il proprio, ci spiegano cose dell’amore che molti scienziati non comprendono più”. (Papa Francesco)

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Mercoledì 23 febbraio

FARIS – Family Relationship International School

Genitori “come se”

On Line

Ore: 21.00

Costo: 20 euro

Il webinar è rivolto a tutte le persone che vivono o desiderano vivere un’esperienza di accoglienza familiare temporanea di un bambino o ragazzo.

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente arricchente, ma spesso anche faticosa. Come per tante altre esperienze, la fatica a volte porta a domandarsi se ciò che si sta facendo ha un senso, a chiedersi quali siano le radici della propria disponibilità e come tali radici possano essere di sostegno nei momenti difficili.

Una rilettura, alla luce delle Sacre Scritture, può essere il luogo in cui trovare motivazione, forza e gioia per vivere l’accoglienza affidataria con consapevolezza e serenità.

A tenere l’incontro saranno Cristina e Paolo Pellini, genitori affidatari, membri dell’associazione La Pietra Scartata. Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Giovedì 24 febbraio



FARIS – Family Relationship International School

Gli Adolescenti e le loro Reazioni, come gestirle?

On Line

Ore: 21.00

Costo: 25 euro

Gli Adolescenti spesso ci sembrano avere reazioni esagerate, incontrollate, che mettono a dura prova la nostra “tenuta educativa”, nonché la nostra pazienza.

Insieme a Pinella Crimì esploreremo i “perché” delle reazioni degli adolescenti, così da essere maggiormente preparati nell’interazione con i nostri ragazzi.

La formatrice, prof.ssa Pinella Crimì, è docente e delegata alla Scuola per il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Venerdì 25 febbraio

FARIS – Family Relationship International School

Incontro informativo sull’Affido Familiare – SOLO RESIDENTI IN LOMBARDIA

On Line

Ore: 21.15

Gratuito

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi momentaneamente cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia: la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? E che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

Se sei un single, una coppia o una famiglia interessata a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare, partecipa al nostro incontro informativo, condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Avrai modo di conoscere l’accoglienza familiare temporanea grazie alla testimonianza diretta di chi vive quest’esperienza.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

I corsi on demand sempre a disposizione

È sempre attiva anche la sezione dei corsi on demand, sempre disponibili e acquistabili in qualsiasi momento. Sezione arricchita anche dagli appuntamenti dei convegni e delle interviste condotte da Faris nei mesi passati, disponibili gratuitamente per tutti.

Proposte gratuite

Convegno: Sulle orme della mia Adozione

Convegno: L’Adozione senza veli, la trappola dei miti culturali

FarisTalks EP.1 – Ospite: Gigi De Palo

FarisTalks EP.2 – Ospiti: Emma Ciccarelli e Pier Marco Trulli

Proposte a pagamento (20 euro)

Heroic Imagination Project: per praticare la Resilienza. On Demand

La conciliazione famiglia-lavoro: possibilità e cultura

I capricci dei bambini in età prescolare: come intervenire?

Informativo tecnico sull’essere GENITORI AFFIDATARI

Introduzione alla figura di Social Media Manager

Toolkit d’accesso al mondo del lavoro

La Spiritualità dell’accoglienza – Genitori “come se