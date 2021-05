Festa della mamma 2021. Sono ancora in tempo per richiedere i regali solidali di Ai.Bi. “Mamma Per la Vita”?

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Buongiorno,

vi seguo da tempo e sono rimasta positivamente colpita dalla vostra iniziativa “Mamma per la vita”. Con l’avvicinarsi della festa della mamma mai come in questo periodo il mio pensiero va subito a mia sorella Carlotta, diventata mamma da pochi mesi, e alla mia mamma che mi ha accompagnata in ogni passo della mia vita con pazienza e amore, contribuendo a rendermi la persona che sono oggi.

Purtroppo, la lontananza forzata non mi ha permesso di essere loro vicina come avrei voluto. So che apprezzerebbero ricevere un messaggio di augurio così speciale e sapere di aver dato, insieme, un aiuto ad altre mamme.Sono ancora in tempo per fare l’ordine?

Grazie per quanto fate

Marta

Cara Marta,

è sempre un piacere per noi sapere che i nostri sostenitori ci seguono e apprezzano le nostre iniziative. L’iniziativa “Mamma per la Vita” durerà per tutto il mese di maggio per sostenere la nostra campagna “Fame di Mamma”: una t-shirt, una tazza, una shopping bag tutte illustrate ad hoc per dire che “la mamma è per la vita”. Che sia di pancia o di cuore, che ti abbia partorito, accolto da un Paese lontano o solo per il tempo limitato di un affido… la mamma sarà per sempre mamma.

Fame di mamma sostiene i Centri Servizi alla Famiglia “Pan di Zucchero” attivi sul territorio italiano e ben 15 comunità d’accoglienza: comunità e appartamenti di semi e alta autonomia per mamme in situazione di fragilità insieme ai loro figli, case di accoglienza per adolescenti e minori stranieri non accompagnati e la Family House, a sudest della città di Milano, un’eccellenza nel campo dell’accoglienza.





La t-shirt, disponibile nelle taglie S/M/L/XL, la tazza e la shopping bag della linea regali solidali di Amici dei Bambini sono acquistabili sul sito della Fondazione Ai.Bi. per tutto il mese di maggio. Non si preoccupi, sua mamma e sua sorella potranno ricevere i suoi auguri “Mamma per la Vita” e apprezzare la bontà e l’utilità di questa sua scelta solidale.

Grazie a quanti come lei sceglieranno i nostri regali solidali “Mamma per la Vita” , ci impegniamo a raccogliere fondi per garantire l’acquisto di un pulmino per la Family House e per proseguire al meglio nell’opera di protezione e cura delle mamme accolte insieme ai loro bambini.

Buona festa della mamma,

Staff Ai.Bi.