Fineco con Ai.Bi.: fino al 12 maggio per sostenere un futuro di pace in Ucraina

Fineco rinnova il sostegno all’iniziativa di solidarietà di Ai.Bi. BAMBINIxLAPACE per aiutare i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina. C’è tempo fino al 12 maggio per dare il proprio contributo

La drammatica guerra in Ucraina sta provocando un’emergenza umanitaria enorme, che dal Paese teatro della guerra si espande e coinvolge il mondo: sono migliaia gli sfollati e i profughi, interni e nei vari Paesi d’Europa, soprattutto donne e bambini.

E se la guerra è drammatica per tutti, lo è ancor di più per i bambini, soprattutto per chi non può contare sul conforto e la protezione di una famiglia. Perché una famiglia non ce l’ha!

Aiutare, oggi, un bambino ucraino in fuga dalla guerra, significa tenere viva la speranza che la questa non sia l’ultima parola della sua vita e che anche per lui ci sarà la possibilità di un futuro sereno nella sua terra.

C’è tempo fino al 12 maggio per partecipare all’iniziativa di Fineco per Ai.Bi.

Per questo Fineco ha deciso di attivare sul proprio sito una campagna di solidarietà che invita clienti e non, consulenti finanziari e dipendenti, a sostenere il progetto BAMBINIXLAPACE di Ai.Bi., attivo attraverso attività di assistenza umanitaria in Ucraina e nella confinante Moldova (approvvigionamento di beni di prima necessità, realizzazione di attività di supporto ludico e psico-sociale) nonché tramite l’accoglienza dei profughi ucraini nel nostro Paese.

Sostenere la campagna BAMBINIXLAPACE, per i clienti Fineco è davvero semplice. Basta accedere all’area riservata della Banca e donare con un clic direttamente dalla pagina Conto e Carte > Bonifici e giroconti > Donazione. Per ogni euro donato, Fineco donerà lo stesso importo, raddoppiando l’aiuto di ciascuno per garantire protezione, cura e sostegno ai bambini orfani e alle famiglie vittime della guerra.

Fineco e Ai.Bi., insieme per i bambini dell’Ucraina

“Abbiamo conosciuto Ai.Bi. pochi anni fa in occasione di una delle nostre tradizionali campagne di beneficenza natalizie e abbiamo sempre apprezzato il suo operato a sostegno dei bambini e delle famiglie più fragili – spiega FINECO. In questa triste occasione della guerra in Ucraina, che speriamo tutti possa terminare al più presto, sapevamo che Ai.Bi. sarebbe stato un solido partner per offrire un aiuto concreto a tutti coloro che stanno vivendo una fase di grande difficoltà. Appena possibile, abbiamo quindi attivato una campagna di beneficenza che attraverso il sito Fineco sta tutt’ora coinvolgendo clienti e non, consulenti finanziari e dipendenti, con risultati straordinari. Al termine della campagna, raddoppieremo la cifra così raccolta in favore del progetto #BAMBINIxLAPACE. Siamo felici e orgogliosi che il nostro supporto, accompagnato dalla generosità di tantissimi clienti che stanno partecipando con entusiasmo alla campagna, permetterà ad Ai.Bi. di continuare a garantire protezione, cure e sostegno ai bambini e alle famiglie vittime della guerra.”

Immediato il ringraziamento di Marco Griffini, Presidente di Ai.Bi. Amici dei Bambini: “È una straordinaria operazione umanitaria quella messa in campo da Fineco a sostegno della nostra campagna BAMBINIxLAPACE. In queste settimane stiamo toccando con mano la solidarietà di quanti hanno prontamente risposto all’appello di Fineco offrendo il proprio aiuto verso coloro che sono più fragili e vulnerabili: i bambini. Aiuti che ci danno ulteriore forza e ci confermano che quanto fatto finora e quanto abbiamo intenzione di fare va nella giusta direzione. Per questo, una volta di più, non possiamo che ringraziare FINECO e guardare insieme al futuro dell’Ucraina proteggendo prima di tutto i bambini”.

Anche chi non ha un conto Fineco può donare alla campagna BAMBINIXLAPACE effettuando un bonifico con queste specifiche:

Beneficiario: Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini

IBAN: IT40Z0306909606100000122477

Causale: Sostegno BAMBINIXLAPACE

Oppure procedendo con una donazione sul sito dell’Associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini