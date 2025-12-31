Adozione Internazionale. Formazione gratuita. Ma chi paga le spese?

Share Post Share Whatsapp Messenger

Grazie al Fondo per l’Accoglienza, Ai.Bi. amici dei Bambini organizza un fitto calendario di incontri di formazione gratuiti per l’Adozione. Un modo per tener fede alla missione di garantire a tutti i bambini il diritto di essere figli

L’Adozione Internazionale, lo abbiamo ribadito più volte, è un percorso senza dubbio eccezionale, ma è anche complesso, perché chiede ai futuri genitori di mettersi completamente in gioco e, anche, in discussione. Il punto centrale è che se per gli adulti l’adozione è “una” delle strade possibili per arrivare ad avere un figlio, per milioni di bambini abbandonati è l’unica possibilità di avere una famiglia. Quindi, tenendo fede alla missione di garantire a ogni bambino il diritto di essere figlio e di poter crescere in una famiglia che lo ami, Ai.Bi. ritiene fondamentale preparare al meglio le coppie (e, ora, anche i single) all’adozione.

Da sempre, il lavoro di semplice “informazione”, prima, e di vera e propria formazione, poi, è un’attività che Amici dei bambini svolge regolarmente e che offre in maniera gratuita a tutti coloro che si avvicinano all’Adozione Internazionale.

Conoscere l’Adozione

Quest’ultima, come detto, è caratterizzata da tantissimi risvolti che devono essere tenuti in considerazione da parte degli aspiranti genitori che, per questo, vanno debitamente preparati, nella consapevolezza che i bambini o i ragazzi che attendono una famiglia che li accolga sono coloro che, senza alcuna colpa o responsabilità, pagano un prezzo salatissimo per essere stati abbandonati, trascurati, lasciati senza figure di riferimento equilibrate e, spesso, aver ereditato problematiche psico-socio- sanitarie.

Chi desidera diventare loro genitore è giusto che conosca tutte queste situazioni, per questo le storie che raccontiamo non vengono mai edulcorate: non nascondiamo eventuali patologie o disturbi, semplicemente cerchiamo di mostrare che dietro eventuali difficoltà ci sono bambini, bambine, ragazzini che hanno un estremo bisogno di genitori che sappiano farsi carico anche di questo, che non li lascino soli ad affrontare i traumi, le paure e le fatiche e che li accompagnino a crescere nel miglior modo possibile, trasmettendo loro la consapevolezza di avere qualcuno su cui poter contare, sempre.

Nel 2025 formazione gratuita per 219 coppie e 12 single

Per poter garantire a tutte le coppie e i single che lo richiedono questo tipo di formazione, Ai.Bi. ha istituito il Fondo per l’Accoglienza. Si tratta di una raccolta fondi utilizzata per “mettere in contatto” i bambini abbandonati che ci sono nel mondo con le coppie adottive e single che un bambino vorrebbero adottarlo.

Le sue finalità sono, da un lato, quella di promuovere interventi di de-istituzionalizzazione di bambini con situazioni di abbandono non ancora definite per mancanza di risorse con le quali portare avanti le ricerche, dall’altro quella di sensibilizzare, formare e sostenere economicamente se necessario le coppie e i single che vogliono aprire la porte di casa, e del cuore, a un minore abbandonato.

Grazie alle risorse del fondo per l’Accoglienza, nel corso del 2025 Ai.Bi. Amici dei bambini ha potuto realizzare gratuitamente 46 incontri informativi per 231 partecipanti (219 coppie e 12 single); 3 incontri “one to one” e 100 colloqui di restituzione per altrettante coppie.

Informazioni e domande sull’adozione internazionale

Chi sta considerando un’adozione internazionale o semplicemente desidera avere maggiori informazioni su questi temi, può contattare l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it.

Ai.Bi. organizza periodicamente anche dei corsi pensati per dare alle coppie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell’adozione, dando loro le nozioni base sulla normativa di riferimento, le procedure da espletare, la presentazione della domanda di idoneità, ecc. A questo link si possono trovare tutte le informazioni relative al prossimo corso online “Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale”. Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati