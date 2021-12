Il convegno sui miti dell’adozione apice di una settimana “dedicata” all’accoglienza dei minori stranieri abbandonati

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dal 6 al 12 dicembre spazio a 2 incontri informativi e un “primi passi” nel mondo dell’adozione. Un webinar sull’affido e il grande appuntamento di Bolzano con il convegno “L’Adozione Senza Veli: la trappola dei miti culturali”

Martedì 7 dicembre

Ai.Bi. sede di Firenze

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10:00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Giovedì 9 dicembre

Ai.Bi. sede di Barletta

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17:00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Ai.Bi. Sede di Roma

FARIS – Family Relationship International School

Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale

On Line

Ore: 17.00 – 20.00

Gratuito

Il webinar rivolto alle coppie che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, acquisendo le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione. Il webinar, partendo da un approfondimento della normativa di riferimento per l’adozione, farà conoscere le procedure da espletare passo dopo passo, affrontando anche il ruolo degli enti autorizzati all’adozione internazionale. L’obiettivo è quello di dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi a livello internazionale.

Il corso sarà tenuto dalla dott.ssa Margherita Plotti. Referente della Regione Lazio per le adozioni internazionali di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Esperta in tematiche di Adozione Internazionale.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

Incontro Informativo sull’Affido Familiare

On Line

Ore: 21.00 – 23.00

Costo: 10 euro

Quando una famiglia attraversa un momento di difficoltà e non riesce a prendersi cura dei figli, i minori possono essere accolti per un periodo di tempo determinato in un’altra famiglia: la famiglia accogliente. Chi può fare affido? Che età bisogna avere? Quanto può durare un affido? Che tipologie di affido esistono? Come funziona tutto il procedimento?

Il corso prova a rispondere a tutte queste domande, ponendosi come un primo, fondamentale, step informativo per single, coppie o famiglie interessate a conoscere e approfondire il tema dell’affido familiare.

L’incontro è condotto da una famiglia affidataria di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, che avrà modo di illustrare attraverso la sua testimonianza diretta il senso, la bellezza e anche le difficoltà dell’accoglienza famigliare.

Maggiori informazioni QUI o contattando la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it

Venerdì 10 dicembre

Ai.Bi. Amici dei Bambini

L’Adozione Senza Veli: la trappola dei miti culturali

On Line

Ore 15:00 – 18:00

Gratuito

Dialogo e confronto tra Istituzioni, operatori dell’adozione, enti autorizzati e associazioni familiari sul significato dei miti legati all’adozione. Analisi dei pregiudizi e prospettive per il futuro dell’Adozione Internazionale.

Perché che le adozioni siano in calo da anni, in Italia e nel mondo, è un fatto incontrovertibile, basato sui numeri. Un declino che non è figlio del Covid, che non dipende unicamente dai costi elevati, dalla mancanza di bambini da adottare o di famiglie disponibili a farlo. Il vero problema sta alla base stesa del concetto di adozione e si nasconde in quei “miti culturali” dei quali l’adozione stessa e, soprattutto, i bambini abbandonati, rischiano di rimanere vittime.

Il convegno Adozione senza veli: la trappola dei miti culturali”, organizzato da Ai.Bi. in collaborazione con FARIS – Family Relationship International School e con il contributo della Provincia di Bolzano, per venerdì 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani, vuole indagare proprio queste cause a partire dalle riflessioni degli esperti che quotidianamente vivono “l’esperienza” di tale pratica nei vari Paesi del mondo.

Ricco l’elenco dei partecipanti: Barbara Ghiringhelli, docente del Dipartimento di studi umanistici dell’Università IULM di Milano; Marco Griffini, Presidente dell’Associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini; Vilma Feltrin, insegnante e genitore adottivo; Francesca Mineo, giornalista e genitore adottivo; Daniel Gallozzi, giocatore di pallanuoto e figlio adottivo; Michela De Santi, assistente sociale e genitore adottivo; Greta Griffini, insegnante, figlia adottiva e mamma biologica; Joseph Moyersoen, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Genova; Marzia Masiello, referente relazioni istituzionali di Ai.Bi. La moderazione è affidata a Gianmario Fogliazza – Responsabile del Centro Studi de La Pietra Scartata.

Al termine degli interventi, enti autorizzati, associazioni familiari, magistratura e servizi sociali si metteranno a confronto all’interno di una tavola rotonda dal titolo: “Adozioni in prospettiva: come svelare un mito?”, alla quale interverranno Vincenzo Starita, vice Presidente della Commissione Adozioni Internazionali; Cinzia Bernicchi, esperta di adozione internazionale di Ai.Bi. – Amici dei Bambini; Giovanna Rota, psicoterapeuta della Comunità Shalom; Michele Larcher, presidente di Genitori Adottivi ed Affidatari Altoatesini.

L’evento si terrà a distanza, su piattaforma ZOOM, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. La La partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria entro le ore 14.00 dell’8 dicembre.

QUI il form per l’scrizione.

Per ulteriori informazioni scrivere a faris@fondazioneaibi.it

Sabato 11 dicembre

Ai.Bi. sede di Macerata

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10:00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI