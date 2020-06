Il quasi-mistero dei rimborsi spese per l’Adozione Internazionale. Ma in definitiva a quanto ammontano?

Buongiorno, siamo una coppia che si sta approcciando al mondo dell’Adozione Internazionale. Ci piacerebbe adottare un bambino. Ovviamente, relativamente all’iter burocratico, essendo una famiglia “normale”, cioé non essendo milionari, ci stiamo interessando anche alla questione inerente i rimborsi per le coppie. Vorremmo capire, avendo ricevuto informazioni discordanti, quanto ci verrebbe rimborsato. Inoltre abbiamo sentito parlare del Modello B. Come si fa ad ottenere? Laura

Gentile Laura,

Per quanto riguarda le coppie, l’ammontare del rimborso delle spese previsto per un iter di Adozione Internazionale concluso è pari: a) al 50% (fino ad un massimo di euro 5.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro; b) al 30% (fino ad un massimo di euro 3.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro. In ogni caso il rimborso non potrà superare la somma di euro 5.000,00 per i redditi di cui alla lettera a) e la somma di euro 3.000,00 per i redditi di cui alla lettera b).

Il reddito complessivo cui far riferimento è indicato nel prospetto riepilogativo per coloro che presentano il 730 e nel quadro RN, alla voce reddito complessivo, per coloro che presentano il modello UNICO/PERSONE FISICHE- L’anno di imposta di riferimento è quello dell’autorizzazione all’ingresso del minore. A riguardo si fa presente che il campo relativo all’anno di imposta è già precompilato nell’istanza on line.

Per quanto riguarda la sua seconda domanda, quella relativa al Modello B, questo è sostituito dalle certificazioni delle spese rilasciata annualmente dall’Ente ai fini della deducibilità fiscale. Poichè tali certificazioni rientrano nella documentazione fiscale da conservare obbligatoriamente per i 5 anni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi, la coppia, se ha usufruito della deducibilità fiscale, deve necessariamente avere tali documenti, in casa o presso il commercialista.

Ad ogni buon conto, le risposte alle sue domande sono tutte contenute nelle FAQ sul sito CAI – Commissione Adozioni Internazionali.

Cordiali saluti e buona fortuna!

Staff Ai.Bi. – Amici dei Bambini