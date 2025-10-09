Illuminiamo insieme il futuro dei bambini abbandonati con i Cesti Natalizi Solidali 2025

Panettoni, vini e prodotti d’eccellenza che accendono la speranza nei cuori dei bambini abbandonati, grazie ai progetti di Ai.Bi. Amici dei Bambini
Anche quest’anno, il Natale può essere un’occasione per fare la differenza.
Con i Cesti Natalizi Solidali, le aziende hanno l’opportunità di trasformare un gesto tradizionale in un atto di responsabilità, contribuendo concretamente ai progetti di Ai.Bi. Amici dei Bambini a sostegno delle bambine e dei bambini che vivono in condizioni di abbandono o fragilità.
Sotto l’albero, un dono che vale doppio: panettoni artigianali, vini pregiati e prodotti d’eccellenza, accompagnati da un profondo impegno sociale.
Ogni cesto solidale è un gesto che aiuta a costruire un futuro più sereno per tanti minori in difficoltà, offrendo loro nuove prospettive di crescita, protezione e speranza.
Per chi cresce senza una famiglia, il Natale può essere il momento più silenzioso dell’anno.
Con il messaggio “Illuminiamo insieme il futuro delle bambine e dei bambini abbandonati”, la Campagna di Natale 2025 ci ricorda che ogni gesto solidale può riempire quel silenzio di luce, affetto e possibilità.
I cesti di Longo Speciality
Grazie alla collaborazione di lunga data tra Ai.Bi. e Longo Speciality, i tradizionali regali aziendali si trasformano in un veicolo di cambiamento.
Ogni cesto natalizio sostiene i progetti educativi, sanitari e di accoglienza che Ai.Bi. porta avanti da oltre 40 anni in Italia e nel mondo, aiutando i bambini a ricostruire la propria vita con dignità e speranza.
Con una vasta gamma di proposte solidali, le aziende possono scegliere un dono che parla di cura, attenzione e impegno, condividendo con collaboratori e clienti il valore più autentico del Natale: la solidarietà.
Il Catalogo Natale 2025 è disponibile online QUI, con tante proposte esclusive pensate per unire qualità, eleganza e solidarietà.
Ogni scelta rappresenta un gesto consapevole: un regalo che dona gioia a chi lo riceve e speranza a chi ne ha più bisogno.
Con un semplice gesto, possiamo accendere una luce.
Insieme, possiamo illuminare il futuro.
Informazioni
Scegli ora i tuoi cesti solidali e illumina il futuro di chi ne ha più bisogno.
Per informazioni: 02 98822359
Scrivici a aziende@aibi.it