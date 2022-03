Da Brescia a Milano. Si moltiplicano le iniziative di sostegno al progetto BAMBINIxLAPACE

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Con l’intensificarsi delle violenze e dell’emergenza umanitaria in Ucraina, cittadini, comuni, associazioni e fondazioni locali si mobilitano a sostegno dell’iniziativa di Ai.Bi. BAMBINIxLAPACE in segno di solidarietà verso i profughi dell’Ucraina

Non accennano a fermarsi le ostilità in Ucraina, con conseguenze sempre più devastanti per la popolazione. In Italia, come nel resto del mondo, migliaia di cittadini sono scesi in piazza per chiedere la pace, i sindaci di molte città hanno illuminato i monumenti simbolo con i colori della bandiera ucraina e in tanti si attivano per portare aiuti concreti attraverso le realtà, come Ai.Bi., già impegnate sui confini dell’Ucraina e in Italia.

Le iniziative di sostegno a Milano e Brescia

Il 22 marzo, a Milano, presso lo Sporting Milano 3 c’è stata la prima edizione della “Beach Volley Sporting Cup by New Dreams” uno dei due appuntamenti di raccolta fondi a sostegno del progetto BAMBINIxLAPACE di Ai.Bi. promossi da New Dream: un’associazione nazionale creata da cantanti emergenti, giovani rapper, influencer e artisti al fine di sostenere progetti di solidarietà mediante l’organizzazione di eventi sportivi e musicali. Il secondo appuntamento è previsto per il 29 marzo presso il Castello Golf Club Tolcinasco. Gli indumenti indossati dai ragazzi durante gli eventi saranno proposti in un’asta solidale sulla piattaforma “Charity Star”.

Sempre a Milano il 30 aprile ci sarà un appuntamento anche in via Gallarate 207 con “The Rise 1+1 For Ukraine”, la competizione solidale di CrossFit a coppie organizzata da The Rise. Il ricavato sarà interamente devoluto ad Ai.Bi. per finalizzare la realizzazione di una casa di accoglienza a Mulazzano per i bambini ucraini e le loro mamme. Per info e iscrizioni info@therisemilano.com

A Brescia, continua l’impegno della Fondazione SIPEC in aiuto alle famiglie colpite dalla guerra in Ucraina. “Grazie a tutti per quanto riuscirete a fare. Siamo certi che Flavio ci darà una mano dall’Orizzonte, e manterrà il suo sguardo sul popolo Ucraino che soffre”, si legge nell’appello lanciato dalla Fondazione SIPEC che ha deciso di aderire, tramite il “Fondo Flavio Emer il Corponauta”, alla campagna di solidarietà ed emergenza di Amici dei Bambini #BAMBINIxLAPACE, invitando chi può a unirsi alla raccolta fondi per aiutare le famiglie in fuga dalla guerra.

Sostieni anche tu la campagna di Ai.Bi. a favore dei bambini e delle famiglie ucraine

Ai.Bi. – Amici dei bambini ha messo in campo una campagna dedicata alla crisi ucraina: BAMBINIxLAPACE, alla quale chiunque può partecipare scegliendo una delle varie modalità di aiuto e vicinanza alle famiglie e i bambini ucraini. Perché, ora, il loro futuro dipende anche da te!