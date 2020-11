Kenya. Adottare a Distanza Gebron è stato il mio più bel regalo

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Lorenzo ha 10 anni e, per festeggiare la sua Prima Comunione, ha scelto di aiutare un bambino in difficoltà. Grazie all’ Adozione a Distanza e alla sua sensibilità , Gebron può sperare in un futuro migliore

Ci sono famiglie che da sempre, da quando i figli sono ancora molto piccoli, cercano di trasmettere loro il valore della solidarietà, insegnando a mettersi in gioco in prima persona quando sono grandi abbastanza. Ecco allora che Lorenzo, 10 anni, insieme ai suoi genitori, si è ritrovato a pensare a quale sarebbe stato il regalo più giusto per ricordare la sua Prima Comunione. Senza soffermarsi troppo a lungo, il piccolo festeggiato ha identificato un regalo simbolico, un regalo che gli permetta di aiutare i bimbi che, purtroppo e a differenza sua e dei suoi fratelli, in Italia come in altre parti del mondo, non hanno la fortuna di vivere sicuri e felici. Con l’aiuto della sua famiglia, Lorenzo ha quindi pensato ad un’ adozione a distanza che possa portare avanti imparando a privarsi di qualcosa da dare al prossimo. Anche Martina, sua sorella maggiore, e Samuele, il piccolino di casa, hanno approvato la scelta del fratello, partecipando attivamente.

Gebron, minore kenyota in difficilissime condizioni familiari, coetaneo di Lorenzo, è quindi diventato l’amico lontano dei tre fratellini e hanno già iniziato una fitta corrispondenza epistolare. Gebron frequenta la Sancare Preparatory School che opera dal 2012 per garantire un’istruzione di qualità e senza discriminazione a oltre 900 bambini poveri che vivono nella baraccopoli di Mathare, a Huruma, uno dei quartieri più difficili a nord est di Nairobi a causa della povertà e della criminalità diffusa. Ai.Bi. supporta la scuola contribuendo a migliore l’offerta scolastica, formando gli insegnanti, garantendo agli alunni che la frequentano un ambiente adeguato all’apprendimento, assistenza medica e almeno un pasto completo al giorno. La Sancare Preparatory School rappresenta un punto di riferimento e sostegno per l’intera famiglia.

L’ Adozione a Distanza di Amici dei Bambini è un rapporto personalizzato ed esclusivo con un bambino in grave difficoltà familiare e richiede un impegno mensile di 50 euro per garantire al bambino “adottato” tutto ciò che necessita per la sua crescita (istruzione, vitto, assistenza medica, gioco, vestiario). A sostenere quel bambino sarà un unico e solo sostenitore.

Regala anche tu un’Adozione a Distanza con Amici dei Bambini, diffondi la cultura dell’accoglienza del cuore.

Sostieni a distanza