Kenya. Gli orti didattici del Vijiji Home of Light, il passatempo preferito durante la pandemia

Grazie al Sostengo a Distanza, i piccoli ospiti del Centro hanno modo di imparare l’autonomia e crescere sereni, come se fossero i nostri figli.

Il Sostegno a Distanza di Amici dei Bambini è una partecipazione diretta alle attività progettuali rivolte ai minori in difficoltà familiare, ospiti di una comunità di accoglienza. Il sostegno contribuisce a migliorare le loro condizioni di vita, assicurando alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socio–educative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli. Il Sostegno a Distanza richiede un impegno mensile di 25 euro ed è finalizzato ai progetti in corso in uno dei Paesi esteri in cui Ai.Bi. opera.

Dal 2007 il Vijiji Home of Light, in Kenya, è un tetto di speranza per 40 bambini orfani, abbandonati, cresciuti in contesti familiari difficili e bambine vittime di mutilazioni genitali. Al fine di garantire una struttura più ospitale ed accogliente, nel 2015 il centro si è trasferito a Isinya, zona rurale in terra Masai. Grazie al Sostegno a Distanza, Ai.Bi. supporta il Centro promuovendo il reinserimento in famiglia d’origine o allargata dei minori accolti e assicurando migliori condizioni di vita: un ambiente protetto, un’alimentazione adeguata, l’accesso all’acqua potabile, cure e controlli medici periodici, la possibilità di frequentare la scuola e di poter giocare in un ambiente sicuro come la ludoteca e l’area giochi all’allestita all’esterno del centro.

Un Sostegno a Distanza per i piccoli ospiti del Vijiji Home of Light

Il Centro attualmente ospita 14 bambini e bambine che non sono potuti essere reintegrati o non sono potuti tornare a casa durante la chiusura delle scuole, perché non vi erano le condizioni per poter stare in famiglia. I primi tempi dopo la chiusura delle scuole, a causa della pandemia, c’era una tabella fittissima di attività che man mano ha lasciato spazio e tempo soprattutto per la gestione dell’orto didattico. Bambini e ragazzi vengono lasciati liberi di poter organizzare il loro tempo, anche nell’ottica del rafforzamento dell’autonomia personale.

Grazie al Sostegno a Distanza in Kenya, gli ospiti del centro Vijiji hanno la possibilità di crescere e rafforzarsi, proprio come ciascuno di noi fa con i propri figli. Partecipa anche tu al loro sogno di tornare figli, attiva un Sostegno a Distanza.