Kenya. Il Kwetu, il centro per bambini di strada, si prende cura di loro anche durante la pandemia

Grazie al Sostegno a Distanza, con le scuole ancora chiuse, ogni giorno viene organizzata una nuova attività ricreativa per i piccoli ospiti: così il Coronavirus “si allontana”…

Il Sostegno a Distanza di Amici dei Bambini è una partecipazione diretta alle attività progettuali rivolte ai minori in difficoltà familiare, ospiti di una comunità di accoglienza. Il sostegno contribuisce a migliorare le loro condizioni di vita, assicurando alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socio–educative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli. Il Sostegno a Distanza richiede un impegno mensile di 25 euro ed è finalizzato ai progetti in corso in uno dei Paesi esteri in cui Ai.Bi. opera.

Fondato nel 1993 per assistere i minori che vivono nelle strade di Nairobi, in Kenya, il Kwetu Home of Peace oggi accoglie fino a 160 bambini e adolescenti, tra gli 8 e i 17 anni. Minori in grave stato di vulnerabilità, facilmente reclutati dalla criminalità e vittime di sfruttamento, vengono accompagnati in un percorso di riabilitazione e, quando possibile, di reinserimento in famiglia. Grazie al Sostegno a Distanza, dal 2009 Ai.Bi. supporta il centro garantendo loro la possibilità di frequentare la scuola, giocare con i coetanei e acquisire sempre maggior fiducia in sé stessi, nelle loro capacità e nella relazione con gli altri. A ciascun minore viene garantito un accompagnamento legale e sociale personalizzato volto a favorire, quando possibile, un graduale ricongiungimento con i familiari, intervenendo sulle cause che hanno portato all’abbandono o alla fuga da casa.

La situazione in Kenya è stata davvero pesante a causa dell’emergenza Covid-19 che dal 16 Marzo ha distrutto la quotidianità di tutta la popolazione, sopratutto quella dei bambini. Grazie al Sostegno a Distanza, Ai.Bi. supporta i bambini tramite la consegna di derrate alimentari, dispositivi di protezione individuale, sostegno nella didattica a distanza e di materiale scolastico, supporto psicologico ai bambini e alle famiglie. Le scuole sono tutt’ora chiuse, da metà Marzo, e lo resteranno fino a Gennaio 2021, ad eccezione di alcune classi (4 elementare, 8 elementare e 4 superiore) che hanno ripreso le attività da pochi giorni. In questo drammatico scenario si inserisce anche il centro di soccorso e riabilitazione per bambini di strada Kwetu Home of Peace all’interno del quale vengono portate avanti, grazie al suo staff, attività ricreative, tra cui l’esercizio fisico e un coro, che servono a tenere impegnati i bambini e i ragazzi.

La pandemia ha toccato tutti noi nel profondo e ci ha insegnato a rivalutare i piccoli doni quotidiani. Fai anche tu un piccolo grande gesto e aiuta i bambini ospiti del Kwetu a vivere serenamente questa difficile realtà. Attiva un Sostegno a Distanza.