Kenya. La storia di James.Un bambino di strada riabilitato ma ancora in pericolo

James ha ritrovato il calore della sua famiglia grazie al Sostegno a Distanza ma rischia nuovamente di vivere l’incubo della vita di strada

Il Sostegno a Distanza di Amici dei Bambini è una partecipazione diretta alle attività progettuali rivolte ai minori in difficoltà familiare, ospiti di una comunità di accoglienza. Il sostegno contribuisce a migliorare le loro condizioni di vita, assicurando alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socio–educative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli. Il Sostegno a Distanza richiede un impegno mensile di 25 euro ed è finalizzato ai progetti in corso in uno dei Paesi esteri in cui Ai.Bi. opera.

Fondato nel 1993 per assistere i minori che vivono nelle strade di Nairobi, in Kenya, il Kwetu Home of Peace oggi accoglie fino a 160 bambini e adolescenti, tra gli 8 e i 17 anni. Minori in grave stato di vulnerabilità, facilmente reclutati dalla criminalità e vittime di sfruttamento, vengono accompagnati in un percorso di riabilitazione e, quando possibile, di reinserimento in famiglia. Grazie al Sostegno a Distanza, dal 2009 Ai.Bi. supporta il centro garantendo loro la possibilità di frequentare la scuola, giocare con i coetanei e acquisire sempre maggior fiducia in sé stessi, nelle loro capacità e nella relazione con gli altri. A ciascun minore viene garantito un accompagnamento legale e sociale personalizzato volto a favorire, quando possibile, un graduale ricongiungimento con i familiari, intervenendo sulle cause che hanno portato all’abbandono o alla fuga da casa.

James, ex bambino di strada, dopo una permanenza al centro Kwetu, era stato reintegrato in famiglia. Purtroppo il disastro mondiale che l’avvento del Covid-19 ha causato, ha reso ancora più nefasta la situazione in cui versano molte famiglie in Kenya. Fortunatamente, grazie all’intervento di Ai.Bi., James e la sua famiglia hanno ricevuto beni alimentari per affrontare più serenamente questo difficile periodo. Lo scorso giugno, la mamma ha avuto un altro figlio, il sesto della famiglia, è sieropositiva e, non avendo un lavoro stabile, fa molta fatica a prendersi cura di tutti i figli.

Pochi giorni fa James è dovuto tornare al Centro di Ruai, la casa di lunga permanenza per i bambini di strada che hanno concluso la riabilitazione presso il Kwetu Home of Peace, in quanto la famiglia ha purtroppo subito uno sfratto perché non riusciva a sostenere le spese della locazione. James è stato subito ospitato nel centro di Ruai, ma è molto preoccupato e traumatizzato per quello che è successo, consapevole che il resto della sua famiglia non ha un posto dove vivere. Ai.Bi. sta lavorando con il centro Kwetu per dare loro assistenza.

Con la lunga permanenza forzata a casa, a causa della pandemia, il rischio che James finisse di nuovo in strada era molto alto. Grazie al Sostegno a Distanza stiamo riuscendo a dare conforto a lui e alla sua famiglia. Puoi farlo anche tu. Attiva ora un Sostegno a Distanza in Kenya.