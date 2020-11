Kenya. La storia di Laaban e il suo lieto fine

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Costretto a lasciare il Centro che lo aveva accolto quando era molto piccolo, grazie al Sostegno a Distanza, Laaban è riuscito a termine gli studi con grande determinazione e a tracciare il suo cammino

L’ Adozione a Distanza di Amici dei Bambini è un rapporto personalizzato ed esclusivo con un bambino in grave difficoltà familiare e richiede un impegno mensile di 50 euro per garantire al bambino “adottato” tutto ciò che necessita per la sua crescita (istruzione, vitto, assistenza medica, gioco, vestiario). A sostenere quel bambino sarà un unico e solo sostenitore. Il Sostegno a Distanza è una partecipazione diretta alle attività progettuali rivolte ai minori in difficoltà familiare, ospiti di una comunità di accoglienza e richiede un impegno mensile di 25 euro ed è finalizzato ai progetti in corso in uno dei Paesi esteri in cui Ai.Bi. opera.

Il Kenya è una delle nazioni più diseguali dell’Africa sub-sahariana: un Paese demograficamente giovane dove l’infanzia e l’adolescenza rappresentano le fasce di popolazione più vulnerabile. Circa il 75% dei bambini ha subito almeno una violazione dei propri diritti e la situazione è ancora più drammatica nelle baraccopoli urbane. Amici dei Bambini è presente in Kenya dal 2008 con sede a Nairobi. Le attività di Adozione e Sostegno a Distanza sono rivolte alla tutela e protezione dei bambini in grave difficoltà familiare, in particolare in 3 istituti e 2 scuole frequentate dai bambini delle baraccopoli di Nairobi e i minori delle comunità Masai.

Laaban ha 22 anni, è rimasto orfano quando era molto piccolo, è il più piccolo di 5 fratelli. Era stato accolto in una casa famiglia che ha chiuso qualche anno fa ed era allora stato reintegrato sotto la custodia di un vicino di casa, nella loro abitazione rurale di Muranga, in Kenya. Non era stato facile per lui adattarsi alla vita al di fuori del Centro ma alla fine è riuscito a gestire le sue emozioni e ad andare avanti. Grazie al Sostegno a Distanza, Amici dei Bambini lo sostiene da quando frequentava le scuole superiori e grazie alla sua determinazione, Laaban è riuscito a concludere gli studi secondari nel 2019; tuttavia Ai.Bi. continua a supportarlo affinché possa trovare un lavoro e possa così diventare un adulto indipendente.

Attiva anche tu un’Adozione o un Sostegno a Distanza con Amici dei Bambini e contribuisci a rendere migliore il futuro di tanti bambini in gravi difficoltà familiari.

