Kenya. Quando qualcuno ha a cuore il tuo futuro, la vita ti sorride

Grazie all’Adozione a Distanza, Maryann può frequentare la scuola, festeggiare il suo compleanno e avere la possibilità di sperare in una vita migliore

Grazie all’Adozione a Distanza, Maryan, bambina molto gentile e rispettosa, può frequentare la scuola Sancare Preparatory School che offre un sistema di educazione di qualità oltre a moltissime attività ricreative e propedeutiche per i bambini più vulnerabili di Nairobi, in Kenya.

Tra le tante offerte proposte dalla scuola, Maryann ha scelto di far parte del gruppo degli scout e del gruppo di teatro e musica, è una bambina estroversa che si impegna molto per raggiungere i suoi sogni. Ai.Bi. e la sostenitrice della piccola, che ha a cuore il suo futuro, si impegnano ogni giorno per darle tutti gli strumenti per raggiungere ciò che desidera e conquistare il suo futuro. Anche per il giorno del suo compleanno, la sostenitrice ha pensato a Maryann e alla sua famiglia, regalandole una giornata indimenticabile con tanti regali e una torta buonissima, gustata in compagnia dei suoi amici.

L’ ADOZIONE A DISTANZA di Amici dei Bambini è un rapporto personalizzato ed esclusivo con un bambino in grave difficoltà familiare. A sostenere quel bambino sarà un unico e solo sostenitore che avrà la possibilità di comunicare direttamente con lui, ricevere foto e aggiornamenti periodici sul suo percorso di crescita e, qualora lo desideri, andare ad incontrarlo nel suo Paese. Potrà così nascere un’autentica grande storia di amore con un “figlio lontano”. L’Adozione a Distanza richiede un impegno mensile di 50 euro per garantire al bambino “adottato” tutto ciò che necessita per la sua crescita (istruzione, vitto, assistenza medica, gioco, vestiario).

Ai.Bi. è presente in Kenya dal 2008 con sede a Nairobi. Le attività di Adozione e Sostegno a Distanza sono rivolte alla tutela e protezione dei bambini in grave difficoltà familiare, in particolare in 3 istituti e 2 scuole frequentate dai bambini delle baraccopoli di Nairobi e i minori delle comunità Masai. La Sancare Preparatory School opera dal 2012 per garantire un’istruzione di qualità e senza discriminazione a oltre 900 bambini poveri che vivono nella baraccopoli di Mathare, a Huruma, uno dei quartieri più difficili a nord est di Nairobi a causa della povertà e della criminalità diffusa. Grazie all’Adozione e al Sostegno a Distanza, dal 2015 Ai.Bi. supporta la scuola contribuendo a migliore l’offerta scolastica, formando gli insegnanti, garantendo agli alunni che la frequentano un ambiente adeguato all’apprendimento, assistenza medica e almeno un pasto completo al giorno. Le famiglie, in molti casi mamme sole con più figli, non hanno un reddito fisso e la loro sopravvivenza dipende esclusivamente da lavori occasionali e mal pagati. La Sancare Preparatory School rappresenta un punto di riferimento e sostegno per l’intera famiglia.

Scendi in campo anche tu, accompagna un bambino in difficoltà verso un futuro sereno. Attiva un’ Adozione a Distanza in Kenya.