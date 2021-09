Kenya. Reba Mbone: “Grazie all’adozione a distanza, ho potuto dare un senso alla mia vita”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Reba Mbone, vittima di violenza e abbandonata a tre anni, è diventata una giovane donna indipendente e matura, anche grazie all’aiuto ricevuto dai suoi sostenitori: ecco cosa significa adottare a distanza il Vijiji Home of Light

Reba Mbone ha 20 anni, è stata ammessa all’orfanotrofio Vijiji Home of Light, sito ad Isinya, zona rurale in terra Masai, in Kenya; aveva tre anni circa quando è stata salvata da una madre violenta che fu arrestata e imprigionata. Dal momento in cui è stata ammessa al Vijiji, in seguito alla permanenza in un altro Centro, gli sforzi per rintracciare la sua famiglia di origine sono stati vani.

Reba Mbone ha ricevuto cure e protezione; infatti, grazie al Sostegno a Distanza, Ai.Bi. supporta il Vijiji Home of Light, dove è ospitata, promuovendo il reinserimento in famiglia d’origine o allargata dei minori accolti e assicurando migliori condizioni di vita: un ambiente protetto, un’alimentazione adeguata, l’accesso all’acqua potabile, cure e controlli medici periodici, la possibilità di frequentare la scuola. Reba Mbone ha infatti potuto frequentare la scuola elementare e successivamente il liceo. È cresciuta fino a diventare una giovane donna matura.

Reba ama disegnare, va d’accordo con i suoi coetanei e le piace anche assistere i bambini più piccoli accolti presso il Vijiji Home of Light; le piacerebbe coltivare il suo talento nel disegno e arrivare fino al livello professionale. Grazie al sostegno che Reba ha ricevuto dai sostenitori di Ai.Bi., ora è sulla strada per diventare indipendente e sarà in grado di farlo nonostante le mille difficoltà che ha dovuto affrontare sin da piccola, privata dell’amore familiare

Adotta anche tu a distanza il Vijiji Home of Light, puoi fare la differenza per questi ragazzi che non hanno una rete familiare in grado di sostenerli e proteggerli nel passaggio dall’infanzia all’età adulta. Inoltre potrai seguire e accompagnare ogni giorno la vita, i progressi e le difficoltà dei 40 bambini abbandonati accolti; grazie a report mensili infatti sarai costantemente aggiornato sui progressi raggiunti e le difficoltà affrontate.

Attiva un Sostegno a Distanza, bastano 25 euro al mese.